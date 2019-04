Venituri și profit operațional în scădere pentru PRO TV, în primul trimestru Pro TV, operațiunea din România a grupului regional Central European Media Enterprises, a avut în primul trimestru din acest an o scadere a veniturilor nete de 15,6%, la 38,8 milioane dolari, potrivit rezultatelor financiare neauditate. În ceea ce privește profitul operațional înainte de depreciere și amortizare, acesta s-a diminuat cu 7,2%, la la 17,5 milioane dolari.



Rezultatele pentru România se refera la PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV International și PRO TV Chisinau.



Afacerile din Bulgaria ale grupului au generat venituri în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a inaugurat astazi, 23 aprilie, prima sa benzinarie din Adjud, situata pe Bulevardul Republicii 1D – la intersecția cu drumul european E85. Investiția totala se ridica la aproximativ 1,4 milioane USD. Aceasta este a cincea…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a inregistrat o scadere semnificativa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, valoarea totala a pietei, inclusiv tranzactiile care nu au avut o valoare comunicata, fiind intre 200 si 300 de milioane de euro, in timp ce,…

- Rompetrol Rafinare, parte a grupului KMG International, va beneficia in 2019 de investitii totale de peste 60,5 de milioane de dolari. Din total, aproximativ 50 de milioane de dolari vor reveni catre rafinaria Petromidia, cea mai mare si cea mai moderna rafinarie din Romania.Potrivit unui comunicat…

- Retailerul de articole vestimentare H&M a raportat un profit brut in scadere, pentru al șaptelea trimestru consecutiv, in decembrie - februarie ajungand la 112 milioane de dolari, de la valoarea de 1,26 miliarde de dolari, inregistrata in aceeași perioada a anului trecut, potrivit Reuters relateaza…

- Vice Media a acceptat sa achite 1,8 milioane de dolari catre 675 de fosti angajati pentru a pune punct unui proces in care era acuzata ca in mod constant a platit cu mult mai putin femeile decat barbatii, potrivit Variety, scrie news.ro.Solutionarea procesului a fost prezentata spre aprobare…

- Rompetrol Rafinare, parte a Grupului KMG International, a anuntat ca a inregistrat anul trecut o pierdere de 23,07 milioane dolari, dupa un profit de 20,7 milioane dolari in 2017, pe fondul cresterii volatilitatii pietei, scrie news.ro.Totodata, afacerile au crescut cu 27%, la 5,26 miliarde…

- Rompetrol Rafinare, parte a Grupului KMG International, a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de circa 5,26 miliarde dolari, cu 27% mai mare fata de cea din anul anterior, insa a incheiat anul cu pierderi de 23,068 milioane dolari, fata de un profit de 20,705 milioane lei in 2017, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Profitul operational al Grupului KMG International (KMGI) in Romania a atins 249,7 milioane de dolari in anul 2018, iar profitul net a depasit 86 de milioane de dolari, conform rezultatelor neauditate transmise miercuri de KMGI Bursei de Valori Bucuresti, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…