- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet a sosit miercuri la Caracas, intr-o vizita de trei zile, pentru a evalua criza care zguduie Venezuela si in care se confrunta, de cinci luni, presedintele Nicolas Maduro si opozantul Juan Guaido, informeaza AFP. Michelle Bachelet a fost…

- Caracasul a invitat-o pe Michelle Bachelet in urma cu mai multe luni, insa Inaltul Comisar a explicat presei ca aceasta vizita nu putea avea loc fara anumite garantii, pe care totusi ONU nu le-a detaliat. In cursul vizitei sale, fosta presedinta chiliana are prevazuta o intalnire cu presedintele…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a declarat vineri ca opoziția nu are niciun plan privind participarea la o noua runda de mediere în Norvegia, dupa ce eforturile privind rezolvarea crizei venezuelene s-au încheiat luna trecuta fara un rezultat, relateaza Reuters citat de Mediafax.Discuțiile…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a promis ca va continua protestele de strada dupa ce discuțiile dintre oficialii guvernamentali, gazduite de Norvegia s-au încheiat miercuri fara progrese în sensul soluționarii crizei politice cu care se confrunta țara sud-americana, relateaza…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a facut apel sambata la fortele armate sa fie "gata" in cazul in care SUA vor decide sa lanseze o ofensiva militara pe teritoriul Venezuelei, in contextul in care opozantul Juan Guaido incearca sa atraga armata de partea sa, relateaza AFP. Nicolas…

- Confruntarile in capitala Venezuelei au erupt, intre trupele care il sprijina pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro si altele care ar fi trecut de partea opozantului Juan Guaido. Imagini transmise de...

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a provocat marti autoritatile de la Caracas sa il aresteze, dupa ce i-a fost ridicata imunitatea parlamentara, transmite DPA. "Daca regimul indrazneste sa ma rapeasca si sa dea o lovitura de stat, vom raspunde hotarat", a scris Guaido pe contul sau de Twitter,…