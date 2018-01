Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca si rivala Samsung, Huawei nu este o companie recunoscuta pentru rapiditatea cu care ofera actualizari software. Dar, cum se spune, mai bine mai tarziu decat niciodata. Huawei a publicat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj in limba romana prin care ii invita pe utilizatorii de smartphone-uri…

- Allview a anuntat V3 Viper, un smartphone care dispune de ecran cu diagonala de 5,5 inci (format al imaginii 18:9), camera principala de 13 MP si ruleaza Android Oreo. Smartphone-ul este disponibil in trei variante de culori: Black, Silver si Gold. V3 Viper are spatele putin curbat si este mai subtire…

- Mi-am cumparat primul smartphone cu un an inainte de aparitia iPhone, in 2006. Era un Nokia N73, care, credeti sau nu, a ajuns sa fie folosit de patru utilizatori timp de cel putin sase ani. Este posibil sa fi functionat chiar si mai mult timp, dar nu m-am mai interesat de el. Dupa aceea am detinut…

- LG vrea sa schimbe numele seriei de smartphone-uri G, potrivit unui purtator de cuvant al companiei. Primul model din aceasta familie - Optimus G - a fost lansat in 2012. Reprezentantul companiei a spus ca schimbarea se va produce odata cu un smartphone care va fi lansat in prima jumatate a anului…

- Pregatit in doua versiuni, Leagoo S9 si S9 Pro, noul smartphone pare sa afiseze o combinatie intre designul iPhone X cu ecran „decupat” la partea de sus si Galaxy S9. Ambele modele vin in carcasa acoperita cu sticla Gorilla Glass la partea din fata, respectiv policarbonat cu aspect de sticla curata…

- Daca pana recent aproape toate profiturile de pe piata de smartphone-uri mergeau la Apple si Samsung, lucrurile s-au schimbat in penultimul trimestru din 2017 (T3). Producatorii chinezi au reusit sa inregistreze un profit cumulat de 1,5 miliarde de dolari in perioada iulie - septembrie a anului trecut,…

- Samsung nu abandoneaza segmentul low-cost si pregateste smartphone-ul Galaxy J2 (2018). Caracteristicile tehnice ale telefonului au aparut pe internet in Rusia, pe site-ul Becompact. Galaxy J2 (2018) dispune de ecran AMOLED cu diagonala de 5 inci (rezolutie 960 x 540 pixeli), chipset Qualcomm Snapdragon…

- Dintre toate smartphone-urile Nokia lansate deja, modelul Nokia 5 a fost singurul care s-a ferit de tratamentul testelor de rezistenta de pe canalul JerryRigEverything. In ultimii ani, de cand au aparut informatii despre iPhone 6 si problemele cu indoirea telefonului, acest canal a devenit sursa principala…

- 2017 a fost probabil cel mai bun an din istorie pentru fanii smartphone-urilor de top. Toti producatorii importanti par sa fi ajuns la maturitate atat cu dezvoltarea hardware-ului, cu optimizarile software, de la integrarea de inteligenta artificiala in gestionarea resurselor, la procesare a fotografiilor…

- Huawei alansat, in cadrul unui eveniment tinut in China, Honor 9 Lite, varianta mai accesibila ca pret a modelului Honor 9. Terminalul dispune de display cu diagonala de 5,65 inci, cu rezolutie Full HD+ si aspect 18:9. Honor 9 Lite are camere duale pe fata si spate (13 MP + 2 MP), capabile sa inregistreze…

- Daca vi se pare ca pretul unui smartphone de top a atins cote exagerate in 2018, cu modele precum Huawei Mate 10 Porsche Design si iPhone X depasind limitele din trecut, probabil ca noua editie speciala a lui Galaxy Note8 nu vi se adreseaza. Samsung a anuntat un parteneriat cu brandul de arta exclusivist…

- In ultimele cateva saptamani am aflat destul de multe informatii despre Nokia 9, urmatorul flagship de la HMD Global, care promite hardware de top si un design nou, acesta urmand sa fie primul model al companiei cu ecran edge-to-edge. Noi informatii despre acest dispozitiv extrase chiar din aplicatia…

- Huawei devine usor dar sigur producatorul cu cele mai multe smartphone-uri din oferta care beneficiaza de display pe format 18:9. Dupa lansarile modelelor din gama Mate 10 si altor cateva dispozitive mid-range Honor si Nova, compania chineza pregateste un nou smartphone cu ecran inalt si margini subtiri…

- Lucrand in stransa colaborare cu Qualcomm pentru implementare tehnologiei Quick Charge 4, Samsung al putea face din Galaxy S9 unul dintre cele mai rapide modele smartphone, din punct de vedere al vitezei de incarcare a bateriei. Motorizat de chipsetul Snapdragon 845, Galaxy S9 si editia S9+ vor beneficia…

- iPhone X este probabil cel mai usor de recunoscut smartphone de pe piata, „bretonul” sau din partea de sus oferind un aspect unic intr-un ocean de dispozitive similare. Se pare insa ca decupajul din display a inceput deja sa „inspire” alte companii concurente, producatorul chinez Leagoo anuntand deja…

- Un cadou cu care nu prea ai cum sa dai gres in perioada Craciunului este un smartphone. Din proprie experienta, dar si din studiile de piata recente, stiu ca majoritatea romanilor sunt dispusi sa dea in jur de 1.000 de lei pe un telefon nou. Din fericire, pe acest segment de pret exista modele foarte…

- In timp ce majoritatea producatorilor prefera sa pastreze o rama mai subtirie pentru a nu decupa ecranul in partea de sus, Apple si Essential au ales calea mai grea: realizarea unui display cu forma neobisnuita. Daca ultimele informatii descoperite de comunitatea XDA-Developers se adeveresc, Huawei…

- Am vazut destule telefoane cel putin ciudate, multe lansate de Nokia in perioada de glorie a companiei. Imi vin in minte modele precum Nokia 7820 sau N-Gage. Insa acestea par „normale” daca le comparam cu alte modele care au existat pe piata. Va prezentam cinci telefoane mobile ciudate, care arata ca…

- Conform zvonurilor din ultima perioada, Galaxy S9 nu va fi un smartphone care va impresiona foarte mult din punct de vedere al design-ului sau functiilor mai speciale. Se pare insa ca Samsung se pregateste pentru ceva cu adevarat inovator pentru generatia urmatoare, daca noul brevet obtinut de companie…

- Xiaomi a fost compania care a adus smartphone-urile cu ecrane edge-to-edge in mainstream, insa abia acum, la un an distanta, se pregateste sa lanseze si modele mai modeste bazate pe un asemenea design. Dupa Mi MIX si Mi MIX 2, doua modele premium cu design si pret pe masura, Xiaomi pare sa pregateasca…

- Microsoft, una dintre cele mai mari companii din industria IT, a venit tarziu la „petrecerea” platformelor mobile moderne si s-a chinuit multi ani pentru a-si mentine pozitia de pe locul trei din trei. Acum ca eforturile sale au incetat, compania preferand sa investeasca in iOS si Android, ies la iveala…

- HMD Global a facut treaba buna in ultimele cateva luni cand vine vorba despre actualizarile de Android pentru smartphone-urile sale din gama Nokia. Acestea au fost printre primele care au primit cele mai noi certificate de securitate in fiecare luna, iar acum, Nokia 8 este unul dintre primele dispozitive…

- 2017 a fost anul smartphone-urilor cu ecrane din ce in ce mai mari, cu forme mai ciudate ale display-urilor. Multi producatori au adoptat un design alungit, care sa gazduiasca mai mult continut pe verticala, insa nu toate companiile au reusit sa aduca pe piata un astfel de model in cursul acestui an.…

- Acum ca majoritatea smartphone-urilor de top din 2017 sunt pe piata sau urmeaza sa fie disponibile in magazine in saptamanile urmatoare, privirile industriei se indreapta catre generatia urmatoare. Galaxy S9 va fi un dispozitiv foarte asteptat in primavara anului viitor, iar primele detalii despre acesta…

- Este vorba despre productia unui dispozitiv care odata integrat in reteaua de comunicatii dintr-o gospodarie ofera protectie impotriva aplicatiilor periculoase ce vizeaza dispozitivele conectate la internet, a declarat Florin Talpes, CEO al producatorului de solutii de securitate IT in cadrul unei…

- Samsung si Apple vin in fiecare an cu tot felul de strategii noi de marketing care au ca scop atragerea noilor clienti din „tabara” adversa. Strategia Samsung de anul acesta este insa foarte interesanta, compania oferind celor care se gandeau sa isi cumpere un iPhone (sau orice al telefon produs de…

- Fragmentarea platformei Android continua sa fie o problema majora pentru giganți precum Samsung sau Huawei, dar OnePlus tocmai face actualizarea la Oreo. Cel mai important argument pentru care ar fi bine sa nu-ți iei un smartphone cu Android ține de inabilitatea creatorilor de mobile de a-ți servi actualizari…

- eMAG are campanie de reduceri, așa ca ți-am facut o lista cu telefoane bune pentru foto-video, conform celui mai respectat test din industrie. Samsung, iPhone X și telefoane de la Huawei și Google au ajuns in topul celor mai bune pentru camera. Aici le ai pe toate intr-un loc, ca sa te decizi mai ușor…

- Cu design similar modelului standard Galaxy S9, dar echipat cu un ecran de 5”, Galaxy S9 Mini ar putea fi cel mai compact varf de gama din ultima perioada. Cu rata de aspect 18.5:9 si margini curbate, ecranul lui Galaxy S9 Mini va fi sesizabil mai ingust decat al unui smartphone obisnuit cu ecran de…

- In perioada 16 - 19 noiembrie 2017, Black Friday la Vodafone Romania vine cu reduceri la toate smartphone-urile din portofoliu, precum si la tablete, accesorii si abonamente. Reducerile de Black Friday ajung pana la 100% pentru telefoane, pana la 50% pentru accesorii si pana la 25% la tablete. Clientii…

- Sunt intrebat deseori de oameni care sunt diferentele principale dintre marci de telefoane precum Samsung sau Huawei. Ca in cazul oricarui produs, telefoanele vin cu avantaje si dezavantaje, iar multe dintre acestea tin de strategia sau filozofia...

- Samsung, iPhone X și telefoane de la Huawei și Google au ajuns in topul celor mai bune pentru camera. Aici le ai pe toate intr-un loc, ca sa te decizi mai ușor pe care il vrei. Daca ai ajuns sa iți iei telefonul cu tine, in vacanțe, in locul unei camere compacte, știi deja ca […]

- Anul 2017 a reprezentat un punct de cumpana pentru industria smartphone-urilor. In ultimii zece ani, majoritatea dispozitivelor mobile cu iOS si Android au oferit design similar, cu display-uri pe format 16:9 si spatii mai mari sau mai mici in jurul acestora, in partea de jos fiind atasate fie butoane…

- Lansarea noilor modele de smartphone-uri Google din gama Pixel 2 nu a fost ferita de probleme, insa compania incearca sa rezolve cateva dintre acestea prin software, solutiile fiind pe cat de ingenioase, pe atat de simple. Pentru a nu deteriora panourile OLED folosite pe aceste dispozitive, compania…

- DisplayMate este o autoritate recunoscuta la nivel mondial pentru testele de display-uri pe smartphone-uri, iar Samsung si-a facut un obicei de a atrage laude pentru fiecare display de pe modelele de top de smartphone-uri la aceasta categorie. Anul acesta, iPhone X este desemnat telefonul cu cel mai…

- Majoritatea dispozitivelor mobile de top din 2017 au fost livrate cu sisteme dual-camera, fiecare producator abordand o strategie diferita pentru utilizarea acestora. HTC a lansat anul acesta trei modele de top (U Ultra, U11 si U11 Plus), insa niciunul dintre ele nu este echipat cu o astfel de camera.…

- 2018 ar putea fi anul in care smartphone-urile cu display flexibil ajung in sfarsit pe piata. Samsung, LG si alte companii si-au aratat intentiile de multa vreme pentru dezvoltarea de astfel de dispozitive, insa si producatori mai putin evidenti in afara Chinei, precum OPPO, lucreaza la concepte similare.…

- Avand in vedere numarul de zvonuri despre un nou model de smartphone OnePlus care ar putea fi lansat anul acesta, era imposibil ca o parte dintre acestea sa nu aiba o baza reala. In ciuda faptului ca nu a fost nimic anuntat in mod oficial, fondatorul companiei, Pete Lau, a publicat primele imagini cu…

- Producatorul de smartphone-uri Gionee este cunoscut in principal prin partenerii sai, care vand telefoanele produse de companie sub alte brand-uri locale in diverse tari (multe dintre modelele Allview sunt smartphone-uri Gionee la baza). Compania nu s-a remarcat cu modele foarte scumpe pana in prezent,…

- TP-Link, o companie cunoscuta in special pentru solutiile sale de retelistica, a intrat anul trecut pe piata de smartphone-uri cu terminale vandute la preturi accesibile. Potrivit unor informatii aparute pe internet, compania lucreaza acum la un terminal Neffos high-end, care va include display cu aspect…

- HMD Global, compania care detine licenta exclusiva a brandului Nokia pentru telefoane si tablete, a anuntat smartphone-ul Nokia 2. Acesta se remarca prin pretul foarte atractiv si bateria cu capacitate de 4.100 mAh. Terminalul mai dispune de chipset quad-core Qualcomm Snapdragon 212, ecran cu diagonala…

- Daca 2017 a fost anul telefoanelor cu design bezel-less si ecrane cu rata de aspect 18:9, 2018 pare sa fie cel al telefoanelor pliabile, capabile sa afiseze o imagine mult mai mare decat este posibil in prezent. In curand vom avea o alternativa la phableturile cu ecran supradimensionat, luand forma…

- Programatori și creatori de conținut care au contribuit la succesul unor companii precum Google, Twitter sau Facebook și au conceput și creat tehnologia aplicațiilor mobile de care in prezent nu ne mai putem desprinde au ales acum sa se deconecteze de la internet, conștienți fiind de ce au obținut și…

- Un brand de smartphone, sustinut de un miliardar chinez, intra pe piata occidentala atacand pozitia lui Apple. Vivo, brandul de smartphone-uri in ascensiune puternica sustinut de miliardarul chinez Duan Yongping, va incepe sa-si comercializeze produsele in Occident pentru prima data in contextul eforturilor…

- Dupa mai multe saptamani de la primele vesti despre un smartphone cu doua ecrane de la ZTE, compania chineza a anuntat in mod oficial noul Axon M. Acesta este un smartphone cu hardware destul de puternic, echipat cu doua ecrane, care pot fi folosite in mai multe moduri. Desi acest dispozitiv nu va fi…

- Razer nu a confirmat in mod oficial ca va anunta un smartphone la inceputul lunii noiembrie, oferind insa destule indicii care sugereaza acest lucru. Se pare insa ca secretele de acest gen nu raman ascunse prea multa vreme in aceasta industrie. O fotografie cu ceea ce pare a fi un prototip al noului…

- OnePlus 5 este la fel de performant precum dispozitivele cele mai scumpe de pe piata, insa in termeni de design, acesta a ramas putin in urma. Se pare insa ca startup-ul chinez planuieste sa lanseze o varianta imbunatatita a acestuia, sub forma modelului OnePlus 5T, cu hardware similar, insa cu un ecran…

- Dupa declaratiile oficialilor Microsoft din ultima perioada, cam toata lumea a inceput sa cante prohodul sistemului de operare Windows 10 Mobile. Microsoft avea insa planuri marete pentru aceasta platforma in urma cu doar cativa ani, iar noul leak despre un smartphone cu ecran edge-to-edge dezvaluie…