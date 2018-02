Valul de frig a facut preturile gazelor sa creasca cu 50% in Europa. S-ar putea atinge nivelul record din 2010!

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Preturile la gaze din productia locala au crescut din aprilie anul trecut,s-au aliniat la pietele internationale, si sunt acum undeva la 90 leiMWh, nivel la care cred ca vor ramane deocamdata, a declarat Eric Stab, presedinte & CEO Engie Romania la ZF Power Summit . "Anul trecut,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6595 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. Joi, euro a crescut la 4,6598 lei, dupa ce si miercuri se apreciase in raport cu leul. Vineri, leul a urcat…

- Piata militara din Romania are un nou jucator important, suedezii de la Saab luand decizia de a deschide un birou in Bucuresti. Lansarea oficiala a avut loc joi seara, la Ambasada Suediei din Capitala, acolo unde mai multi inalti reprezentanti ai companiei au discutat despre planurile pe care…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6561 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. BNR a revizuit vineri in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat…

- Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut. Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile in coborare cu 3,8%, iar Nasdaq Composite in scadere…

- Ford a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV Ecosport, construit la Craiova. Potrivit unui comunicat oficial, pretul de pornire in versiunea de baza este de 15.400 de euro. In acesti bani veti primi un vehicul cu motor pe benzina de 1.0 litri, capabil sa dezvolte 125 CP.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Dumitru Chirita. "Anul acesta va fi anul schimbarii modelului…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Preturile productiei industriale au crescut in decembrie 2017, fata de decembrie 2016, cu 3,7%, in conditiile in care pe piata externa s-au majorat cu 5,1%, iar pe intern cu 3%. In noiembrie, cresterea an la an fusese de 4,4%, potrivit datelor INS. Fata de noiembrie, preturile…

- Un studiu indica faptul ca un set de gene speciale i-au ajutat pe rusi sa supravietuiasca in cele mai grele conditii din Al Doilea Razboi Mondial. Odata cu invazia Uniunii Sovietice, principalul plan al Grupului de Armate Nord era avansarea catre Leningrad si capturarea orasului care purta…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) susține ca prețul pe care-l achita consumatorii din R. Moldova pentru gazele naturale este calculat în conformitate cu prevederile legislației, în baza valorii prognozate a prețului mediu anual de procurare al gazelor naturale.…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Razboiul declaratiilor dintre Phenian si Washington continua. De Anul Nou, Kim Jong Un ii transmisese lui Donald Trump ca are un buton nuclear pe birou. Liderul de la Washington replicase ca are si el unul, dar mai mare. Marti, ziarul de stat din Coreea de Nord scria ca declaratia lui Trump este "latratul…

- Prețurile finale la gazele naturale pentru consumatorii casnici vor crește cu 5,6% incepand cu data de 10 ianuarie. Potrivit ACUE, procentul de majorare variaza in funcție de furnizori. Federația Asociațiilor Companiilor de Utilitați de Energie anunța ca, in urma creșterii costului de achiziție a gazelor…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Conform ANRE, majorarile de prețuri la gazele naturale suportate de populație se aplica chiar de maine, 10 ianuarie 2018. In mijlocul iernii, cand consumul de gaze naturale este intens, populația va plati un preț mai mare cu aproximativ 8,3% pentru ...

- Gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%! Scumpirea nu se va produce in timp, ci peste doua zile! Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE) a aprobat azi noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut…

- Pretul gazelor pentru consumatorii casnici va fi majorat incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat remis luni de ANRE. Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Statul american California a legalizat, luni, vanzarea de canabis pentru uz recreational, lansand cea mai mare piata reglementata din lume cu produse care contin acest drog. Este cel de-al saselea stat american care ia aceasta decizie, dupa Colorado, Washington, Oregon, Alaska si Nevada. Massachusetts…

- CFR Calatori reduce, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018, preturile biletelor pentru "Trenurile Zapezii". Este vorba despre garniturile care au ca destinatie, punct de plecare sau care doar tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit companiei,…

- Moneda nationala a atins vineri cea mai slaba cotatie in raport cu moneda europeana, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,6597 lei pentru un euro.Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei, sustine ca deprecierea inregistrata pe final de an este…

- La Piața Centrala din Capitala, practic la toate produsele prețurile au crescut cu cițiva lei. Un kilogram de carne de porc și de vita pornește de la 70 de lei. Saptamina trecuta, carnea putea fi cumparata pornind de la 65 de lei/kg. Un cocoș pentru racituri ajunge la 200 de lei, iar un kilogram de…

- Volkswagen a adus si in Romania versiunea sport a noului Polo. Potrivit unui comunicat oficial, este disponibila o singura motorizare, cu motor 2.0 TSI pe benzina, capabil sa dezvolte 200 de cai putere. Pretul pentru aceasta versiune este de 21.882 de euro, cu TVA inclus.…

- Autoritatile din Romania dau asigurari ca explozia la nodul de gaze din Austria nu se va resimti in pretul gazelor naturale din tara, insa analistii cred ca pe termen lung exista aceasta posibilitate.

- Companiile din sectorul gazelor naturale sunt pregatite sa asigure consumul in perioada sarbatorilor de iarna, iar incidentul din Austria, respectiv explozia de la terminalul de gaze Baumgarten, nu va avea efecte pe piata energetica romaneasca, se arata intr-un comunicat al Ministerului Energiei.

- Pretul gazelor naturale in Marea Britanie a urcat marti, dupa ce explozia de la o centrala pe gaz a companiei OMV din Austria a amenintat sa reduca fluxul, pe o piata afectata deja de vremea nefavorabila, transmit Bloomberg si Reuters.Marti, la bursa ICE Futures Europe din Londra, pretul gazelor…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, potrivit salvatorilor, si provoaca temeri cu privire la perturbari ale alimentarii cu gaze naturale catre Italia si Croatia. Aceasta explozie a urcat brusc pretul…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%. Licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru…

- O exploziie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre estul și vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export…

- Dragnea si Tariceanu s-ar parea ca nu mai au nicio limita, au o mentalitate de tip Erdogan, in care orice poate fi facut, la un moment dat, cu orice risc. Traim unul dintre ultimele momente in care, daca nu ne unim fortele, vom fi curatati unul cate unul, afirma directorul Institutului pentru Politici…

- Rusia inaugureaza, vineri, proiectul de gaze naturale lichefiate (LNG) Yamal in zona Arctica a Siberiei, un proiect gigantic construit in conditii climatice si geologice extreme. Producatorul de gaze...

- Pretul gazelor naturale tranzactionate angro la Bursa Romana de Marfuri tot creste, iar primele tranzactii pentru consumul lunii ianuarie au trecut de pragul de 100 de lei/MWh. Pretul mediu ponderat al gazelor naturale tranzactionate la Bursa Romana de Marfuri (BRM), cea mai lichida platforma de vanzare…

- Leul face un mic pas in spate, marti, fiind in depreciere fata de euro, dar se creste fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6344 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american scade si este cotat de BNR la 3,9053…

- In proiectul de buget pe 2018, Guvernul are in plan sa mentina impozitul aplicat companiile din energie pentru profiturile obtinute din extractia de resurse naturale si neprelucrate in Romania. Insa, Ministerul Finantelor isi propune sa creasca acest impozit cu cel putin 20 de procente, masura care…

- Carnea la piata din Capitala - atat cea de vita, cat si cea de porc - porneste de la 65 de lei per kilogram. Pretul este acelasi de saptamana trecuta. Insa comerciantii spun ca pretul carnii creste de obicei dupa doua saptamani de post, iar cumparatorii vor trebui sa scoata din buzunare, de sarbatori,…

- Preturile la energie electrica si gaze naturale sunt subiectele fierbinti ale iernii, mai ales dupa experienta de la inceputul anului, cand pretul energiei a inregistrat valori istorice, mentinandu-se timp de o sapta­mana la 100 de euro (450 de lei) pe MWh, fata de valorile normale de circa 30 de…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi si in Capitala. In urmatoarele zile, meteorologii anunta ca va ploua foarte mult. "Luna decembrie si ianuarie in Bucuresti par a aduce o temperatura medie mai ridicata decat ar fi normal. O medie multianuala lunara de 0,1 un grad pentru decembrie si -1,1…