Vacanțe lungi cu haine puține. Cum să călătorești pe distanțe mari fără să îți încarci prea mult bagajul Vara este momentul marilor vacanțe. Fie ca ai planificat o calatorie lunga in țara, fie prin Europa sau chiar pe un alt continent, vacanțele din perioada calda a anului sunt de obicei și cele mai lungi, dar și cele care necesita o planificare extrem de atenta. Trebuie sa te asiguri ca ai stabilit toate detaliile legate de transport, ca ai toate cazarile puse la punct. De asemenea, daca ai de gand sa te miști din loc in loc, verifica daca ai luat in calcul posibilele intarzieri și ți-ai calculat la fix banii de cheltuiala. Nu in ultimul rand, bagajul trebuie pregatit cu ceva timp inainte, tocmai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

