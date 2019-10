Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de vot a Camerei Deputatilor a fost suspendata, marti, de presedintele forului, Marcel Ciolacu, din lipsa cvorumului necesar la votul asupra proiectului de vacantare a mandatului de deputat al lui Octavian...

- "Ca urmare a deciziei din 24.09.2018 a ICCJ transmisa Biroului permanent al Camerei Deputatilor de Tribunalul Bucuresti cu privire la deputatul Octavian Goga, (...) luam act de situatia incetarii mandatului de deputat al lui Octavian Goga. Vacantarea acestui loc va fi supusa votului pe baza proiectului…

- Calendarul citirii și dezbaterii moțiunii de cenzura, impus dimineața de PSD în Birourile Permanente, a fost respins la vot în plen cu 191 de voturi. „Matematic, PSD a pierdut majoritatea, nu s-a aprobat ordinea de zi. Ne sfatuim și o sa vedem”, a declarat președintele Camerei…

- Conducerea Camerei Deputaților a discutat in contradictoriu cazul deputatului PSD Octavian Goga condamnat definitiv si caruia instanta i-a interzis drepturile electorale in urma cu un an, iar Camera Deputatilor nu i-a vacantat inca mandatul. Raluca Turcan (PNL) l-a acuzat pe Marcel Ciolacu (PSD)…

- Liderul deputatilor PMP, Marius Pascan, a solicitat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, ca proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de deputat al lui Octavian Goga, ca urmare a unei hotarari judecatoreste definitive de condamnare, sa fie mutat la inceputul ordinii de zi, de pe pozitia…

- Deputatul liberal Florin Roman a afirmat ca in sedinta de marti a Comisiei juridice s-a amanat o decizie asupra abrogarii legii recursului compensatoriu si a solicitat ca membrii forului sa se intruneasca de urgenta pentru a da un raport."Avand in vedere ca din cauza indeciziei pe care…

- Conducerea Camerei Deputaților a aprobat, luni, convocarea unei sesiuni extraordinare în perioada 26-28 august, pe ordinea de zi figurând abrogarea Legii recursului compensatoriu și a OUG 114. Ședința de plen are loc luni, de la ora 14:00, urmând ca votul final sa aiba loc…