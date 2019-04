Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 mart - Sputnik. Dupa ce s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la Chișinau, Oleg Vasnețov, președintele Igor Dodon a discutat și cu cel american, Dereck J. Hogan. ”În cadrul discuției referitor la politica interna a țarii noastre, am fost unanimi…

- S au implinit, sambata, 64 de ani de cand echipa de fotbal Locomotiva PCA precursoarea FC Farul , a realizat prima victorie a Constantei in prima liga a Romaniei. Meciul, in care formatia de pe litoral a intalnit campioana en titre, s a jucat la Constanta. Promovata in premiera in Divizia A la finele…

- Podiumul ierarhiei ATP a ramas neschimbat dupa incheierea Masters-ului de la Indian Wells, Novak Djokovic (1), Rafael Nadal (2) și Alexander Zverev (3) menținandu-și locurile. Invins in finala de la IW, Roger Federer a pierdut locul 4 tocmai in fața lui Dominic Thiem, cel care l-a invins marea finala…

- Sa vina campionii! 22 de copii de la doua licee francofone din Chisinau vor avea sansa unica sa paseasca pe terenul de fotbal in ziua marelui meci, alaturi de campionii mondiali en-titre.

- Radu Albot, 29 de ani, scrie istorie pentru Republica Moldova. A triumfat la turneul ATP 250 de la Delray Beach (premii totale de 651.215$), salvand trei mingi de meci in finala cu britanicul Daniel Evens, un sportiv venit din calificari, scor 3-6, 6-3, 7-6 (7). ”Ma simt incredibil. Muncești toata viața,…

- Veaceslav Sarbu, șeful Serviciului Juridic al Inspectoratului Național de Patrulare, a declarat studioul radio Sputnik Moldova ca de la 1 ianuarie 2019 in municipiul Chișinau au fost inregistrate 170 cazuri de conducere a mijlocului de transport in stare de ebrietate.

- Timisorenii au luat in numar mare drumul salii "Constantin Jude" pentru meciul de joi seara dintre favorita lor, SCM Politehnica, si campioana in exercitiu a Romaniei, Dinamo Bucuresti, echipa care ne-a reprezentat in Liga Campionilor... The post Handbalistii alb-violeti au invins campioana! appeared…

- Finala desfasurata duminica a durat doua ore si patru minute. Djokovici a castigat al XXVIII-lea meci din cele 53 jucate cu Nadal. Djokovici va primi un premiu de 4,1 milioane de dolari australieni (aproximativ 2,95 de milioane de dolari americani) si 2.000 de puncte ATP, in timp ce Nadal va incasa…