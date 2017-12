Urare de Craciun in codul Morse de la SRI. Poti sa descifrezi mesajul?

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații a postat, duminica, pe pagina de Facebook un mesaj de Sarbatori pentru toți romanii. Internauții au avut parte de o surpriza, mesajul fiind transmis in codul Morse. Postarea SRI de pe contul de socializare a venit cu o provocare pentru cei care au vazut-o. Alaturi de fotografia…

- Serviciul Roman de Informatii a postat un mesaj duminica seara pe pagina de Facebook in codul Morse, alaturat de urarea „Sarbatori fericite!“. In fotografia pe fundal rosu alaturi de mesaj, apare si o barba alba din hartie, care-l simbolizeaza pe Mos Craciun.

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada. O vreme excelenta pentru…

- Metrorex si RATB vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin Internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale…

- Comisia Europeana vrea ca perioada de tranzitie post-Brexit sa se incheie pe 31 decembrie 2020, se arata in recomandarile catre statele membre Uniunii Europene. Premierul britanic Theresa May propusese o perioada de maximum doi ani, adica pana pe 29 martie 2021. "Dispozitiile tranzitorii ar…

- Maghiarii primesc cele mai mari bonusuri cu ocazia sarbatorilor de iarna dintre tarile europene, incasand echivalentul a pana la 91% din salariul lunar de baza. Primele de Craciun sunt cele mai raspandite in Croatia, unde pana la 44% dintre angajati primesc un astfel de bonus, insa suma reala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Autoritatile de la Seul sustin ca in ultimul an hackerii de la Phenian au interprins mai multe atacuri cibernetice care au vizat tranzactii cu monede virtuale. Au reusit astfel sa fure peste 80 milioane de dolari, dar si informatii personale din 36.000 de conturi Bitthumb, una din cele mai…

- Samsung Galaxy S9 se apropie de lansare, iar astazi au aparut si primele informatii cu privire la data exacta a dezvaluirii noului smartphone. Despre data de lansare a lui Samsung Galaxy S9 am mai scris de cateva ori, insa n-am avut informatii exacte pana acum. Ce s-a stiut de la bun inceput…

- Nu ai nevoie de un studiu ca sa-ti confirme ca petreci abuziv de mult timp pe Facebook, dar oficialii companiei americane iti ofera cifrele oricum la intervale regulate. In urma cu cativa ani, cei de la Facebook au luat o decizie care a generat foarte multa frustrare printre internauti. Din…

- Zi de foc miercuri, 13 decembrie, in Camera Deputatilor. In timp ce atentia intregii tari este atintita asupra regelui Mihai, care in aceasta dimineata s-a intors pentru ultima data in Romania, majoritatea PSD-ALDE baga la foc automat la vot proiecte controversate. Puterea a reusit deja sa…

- Coalitia PSD-ALDE vrea ca prima dintre Legile Justitiei, privind statutul judecatorilor si procurorilor, sa fie votata azi. Ioan Munteanu, liderul deputatilor PSD, a declarat pentru Stiri pe Surse ca va propune in sedinta Biroului Permanent de la ora 13:30 ca in aceasta seara, dupa sedinta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Nu mai putin de 600.000 de euro s-au strans in cadrul unei campanii online demarate pentru salvarea unui castel de secol XIII lasat in paragina, din sud-vestul Frantei. Suma provine din donatiile a 7.400 de persoane, dintre care unele vor deveni coproprietare ale constructiei Proprietarul…

- Primarul general Gabriela Firea si primarii de sector au avut, miercuri, discutii cu premierul Mihai Tudose, dar si cu liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. La plecarea din Parlament, primarul general le-a declarat jurnalistilor ca a avut discutii cu liderii…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- Pe 2 decembrie au fost proteste in Piata Victoriei fata de ridicarea unui targ de Craciun. Pana la urma, decizia Primariei a fost sa anuleze planul. Subiectul a fost cat se poate de serios, dar acum, dupa ce lucrurile s-au linistit, te poti amuza cu unele dintre glumele facute pe seama deciziei Gabrielei…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, luni, pana la nivelul de 2,21%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…

- General Motors intentioneaza ca in 2019 sa lanseze o flota de taxiuri cu emisii zero si capabile sa se conduca singure. "Daca vom continua cu rata actuala de schimbare, vom fi pregatiti sa implementam aceasta tehnologie la scara larga in 2019", a declarat presedintele General Motors, Dan Ammann,…

- Institutiilor publice le va fi interzis, incepand din 30 decembrie 2018, sa solicite persoanelor fizice si juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date si informatii care exista deja in sistemul public, conform unei propuneri legislative initiate de 41 de parlamentari liberali si depuse la Parlament.…

- Casa Alba a elaborat un plan cu obiectivul inlaturarii din functie a secretarului de Stat Rex Tillerson, care are o relatie tensionata cu presedintele Donald Trump, si inlocuirea sa cu Mike Pompeo, directorul CIA, in urmatoarele saptamani, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- Fondul Monetar International (FMI) l-a numit pe sud-coreeanul Jaewoo Lee (foto) in functia de sef al misiunii FMI pentru Romania si Bulgaria. "Sunt foarte incantat sa anunt ca Jaewoo Lee a fost desemnat noul sef al misiunii FMI pentru Romania si Bulgaria, din 7 decembrie 2017. Dl. Lee il inlocuieste…

- O imagine in care apare Mos Craciun ingenuncheat, iar in spatele sau silueta unui membru al Statului Islamic, cu fata acoperita, pregatit sa-l decapiteze, circula pe o retea de socializare, fiind distribuita de suporterii organizatiei. Aceasta este insotita de un text, prin care se face referire la…

- Despre Samsung Galaxy X se vorbeste deja de cativa ani, insa pare ca ne apropiem de o eventuala lansare, avand in vedere noile informatii. Samsung Galaxy X e un telefon destul de misterios, despre care am auzit in repetate randuri franturi de informatii. Ar urma sa fie telefonul pliabil sau…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Aproximativ 10 milioane de SIM-uri telefonice au fost gasite in spatele unui bloc din Capitala. Cartelele au fost gasite in cinci saci, fiind aruncate la gunoi, anunta TVR. Politia a fost sesizata, iar sacii cu SIM-uri au fost ridicati de politistii Sectiei 3. In prezent acestia…

- Moneda nationala incepe saptamana continuand trendul descendent. Leul s-a depreciat luni pe linie fata de principalele valute, in timp ce Guvernul creeaza mai multa incertitudine pe zi ce trece in ce priveste modificarile fiscale pe care le doreste. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere…

- La ultima conferinta Google I/O, compania a anuntat, incepand cu Android M, o suita de functii de securitate pentru conturile Google. My Account este un hub nou pentru managementul setarilor de confidentialitate. Utilizatorii pot, in prima faza, sa verifice cat de sigur este contul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva Ion Dumitru. Astfel, judecatorii au admis, in…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca in Romania nu exista stat paralel, iar cei care au venit cu aceasta formulare au probleme cu Justitia. Mesajul sefului statului a fost transmis, marti, de Madalina Dobrovolschi, purtatorul sau de cuvant, ca raspuns la intrebarile jurnalistilor legate…

- Pasionatii de astronomie vor avea parte de un spectacol special pe cer la inceputul saptamanii viitoare. Planetele Venus si Jupiter vor fi vizibile fara binoclu sau telescop, ci doar cu ochiul liber. Venus si Jupier vor fi vizibile deasupra orizontului spre sud-est, luni, 13 noiembrie. Daca…

- Printul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita, arestat in weekend, inca este foarte bogat, nu doar in tara sa, ci la nivel mondial, desi a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari. Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding - Fondul de investitii…

- Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times. Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus in timpul calatoriei sale…

- Toate reprezentantele Registrului Auto Roman (RAR) vor lucra cu publicul in zilele de sambata, pana la sfarsitul anului 2017, ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clientilor. "Masura a fost luata de conducerea RAR, ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clientilor,…

- Cel mai mare eveniment al reducerilor in Romania va fi, mai ales, pe 17 noiembrie, dar evoMAG vine cu o propunere interesanta pentru cei care vor sa cumpere mai mult, mai ieftin. eMAG a anuntat ca sustine Black Friday 2017 pe 17 noiembrie si acea zi va fi si cea mai activa din punct de vedere…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost luni impreuna cu sotia sa si a depus flori la memorialul de la clubul Colectiv din Bucuresti. "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre, dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost Coruptia ucidesi…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat joi, in debutul sedintei de guvern, ca toti cei care obtin venituri din activitati independente vor plati de la 1 ianuarie 2018 contributii sociale la nivelul salariului minim pe economie. "Romanii care desfasoara activitati independente - medicii,…

- Viitorul e rezervat masinilor electrice, iar Dacia anunta ca e pregatita sa intre pe aceasta piata. Jean-Christophe Kugler dezvaluie ca Dacia va comercializa masini electrice in momentul in care "clientii si legislatia vor cere acest lucru". Directorul companiei cu sediul la Mioveni…

- Grupul auto german Daimler a rechemat luni la service peste un milion de autoturisme si SUV-uri Mercedes-Benz vandute la nivel global, pentru solutionarea unei posibile probleme provocate de umflarea accidentala a airbag-urilor. Actiunea vizeaza 495.000 de vehicule din SUA, 400.000 din Marea…

- Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular din Austria, are sanse mari sa devina cancelar si cel mai tanar lider politic ales in Europa, in urma unui scrutin in care formatiunea de extrema-dreapta Partidul Libertatii s-a clasat pe pozitia a doua. In varsta de 31 de ani, Sebastian Kurz, fost…

- Coreea de Nord a atentionat Australia in legatura cu "actiunile sale periculoase de raliere zeloasa la provocarile politice si militare delirante" ale SUA impotriva regimului de la Phenian. "Provocarile agraveaza situatia din Peninsula Coreeana aflata intr-o stare de nesiguranta", a anuntat…

- Procurorii DNA au stat, noaptea trecuta, pana la ora 03:00 la sediul Consiliului Judetean (CJ) Teleorman pentru a ridica documente. "Procedura s-a incheiat la ora 03:00 in aceasta dimineata. Au mai cedat angajati din cei 30 ramasi initial. Pana la final au ramas zece. Acum, avem noi sarcina…

- La sfarsitul lunii septembrie, compania multinationala de contabilitate Deloitte anunta ca a fost victima unui atac cibernetic, dar ca au fost compromise doar datele a "sase clienti". Se pare insa ca atacul a avut dimensiuni mult mai mari. Presa britanica scrie ca datele a nu mai putin de 350 de clienti…

- Turcia a anuntat duminica seara ca inceteaza sa mai elibereze vize americanilor, cu exceptia vizelor de imigrare, ca raspuns la o decizie de acelasi fel luata de Washington. "Evenimentele recente au constrans guvernul turc sa reevalueze angajamentul guvernului Statelor Unite in favoarea securitatii…

- Timp de aproximativ un an am dezbatut atacurile asupra serverelor Yahoo care au lasat sute de milioane de conturi vulnerabile. Se pare insa ca au fost mai multe, scriu cei de la PLAYTECH. Yahoo a pus bazele Internetului asa cum il stim astazi. Timp de cativa ani, a fost imposibil sa nu ai…

- Polonezii vor putea sa isi foloseasca telefonul mobil in locul cartii de identitate, incepand din 2018, a anuntat vineri Anna Strezynska, ministrul pentru Afaceri Digitale din aceasta tara. Noua aplicatie va fi disponibila cel mai tarziu spre sfarsitul primului trimestru al anului 2018, a…

- Romania ocupa locul 68 in topul celor mai competitive 137 de state din lume, in scadere cu sase pozitii fata de anul trecut, in timp ce Elvetia si-a pastrat pozitia de lider mondial pentru al noualea an consecutiv, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF). Scorul general obtinut…

- Dacia Logan si Sandero vor fi construite in viitorul apropiat pe o noua platforma. Cele doua modele ale constructorului de la Mioveni vor fi fabricate pe o platforma a celor de la Nissan, denumita CMF-B, potrivit Challenges.fr. Pentru cumparatori, va fi un plus de confort, in timp…