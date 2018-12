Poliția franceza a arestat deja 317 de persoane la Paris, inaintea protestelor planificate astazi de mișcarea "Vestele galbene" din capitala franceza, incercand sa previna ciocnirile violente dintre agresori și forțele de poliție. Lumea a inceput sa se stranga in zona Arcului de Triumf.

Autoritațile desfașoara in aceste momente vehicule blindate și baricade cu 8 000 de polițiști in capitala, și 89 000 de polițiști și jandarmi in toata țara.

UPDATE. Jandarmeria a inceput deja sa foloseasca gazele lacrimogene in diferite puncte fierbinți din Paris. Manifestanții striga demisia Macron.…