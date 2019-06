Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un Cod Galben de vreme rea, in județul Alba, dar și in mare parte a țarii, valabil de vineri, 21 iunie, ora 12:00, pana sambata noaptea la ora 03:00. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente…

- Meteorologii au emis o atenționare de tip COD PORTOCALIU de vreme rea pentru o parte a județului Alba. In intervalul orar 13:50 – 15:00 se vor semnala ploi torentiale care vor depasi 35 – 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si medii, intensificari ale vantului cu aspect…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare Cod Portocaliu de vreme rea pentru județul Alba, valabila duminica dupa-amiaza, pana la ora 14:15. Atenționarea vizeaza zona de munte a județului Alba, peste cota 1800 m și localitatea Arieșeni. Se vor semnala averse torențiale care vor cumula…

- Meteorologii au emis o atenționare de tip COD GALBEN de vreme rea, pentru județul Alba, vineri, in intervalul orar 13:55-15:00. Se vor semnala averse care vor cumula local 25…30 l/mp, descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, intensificari de scurta durata ale vantului. Zonele vizate din județul…

- Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, valabil in perioada 30 – 31 mai, in intervalul orar 12 – 03. In mare parte a țarii se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii și averse torențiale. Potrivit meteoromania.ro, in intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis pentru județul Alba averizare de COD PORTOCALIU de vreme rea, valabil in intervalul orar 20:00-21:30, pentru data de marți, 28 mai. Se vor semnala: averse torențiale care vor cumula 35 l/mp, grindina de dimensiuni mici și posibil medii, frecvente descarcari electrice, vijelii.…

- Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca sambata vor fi condiții de vreme rea in mai multe zone din țara. De la ora 13.00 pana la ora 23.00, vor fi perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina.…

- O atenționare meteo cu Cod Galben, valabila pentru județul Alba, in intervalul 22.05.2019 ora 17.30 – 22.05.2019 ora 18.45, a fost emisa de ANM. Sunt prognozate ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina. In intervalul menționat se vor semnala averse ce vor cumula 20 l/mp, descarcari…