- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a exprimat "regret" ca Acordul Brexit a fost respins de Camera Comunelor si a cerut Marii Britanii sa clarifice urgent intentiile privind procedura Brexit, in timp ce Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a sugerat anularea iesirii din UE.

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a exprimat "regret" ca Acordul Brexit a fost respins de Camera Comunelor si a cerut Marii Britanii sa clarifice urgent intentiile privind procedura Brexit, in timp ce Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a sugerat anularea retragerii."Am…

- "Respectam decizia Marii Britanii de a se retrage din Uniunea Europeana, dar trebuie sa ne asiguram in acelasi timp ca vom limita consecintele negative generate de aceasta retragere. Cel mai eficient instrument in acest sens il reprezinta acordul de retragere agreat la nivel politic de liderii UE…

- Uniunea Europeana este dispusa sa-i aduca noi clarificari Marii Britanii in legatura cu acordul privind Brexit, dar nu va renegocia acest acord sau protocolul sau referitor la granita irlandeza, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Intr-o…

- Acordul privind Brexit-ul pe care statele membre ale Uniunii Europene l-au ratificat duminica este unicul posibil care ii va fi prezentat Marii Britanii, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza dpa. Parlamentarii britanici care vor trebui sa ratifice la randul lor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters.“Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca urmeaza sa revina sambata la Bruxelles pentru discutii suplimentare cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, pe tema "finalizarii" acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza agentia Dpa.

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…