Stiri pe aceeasi tema

- In pofida divergentelor politice cu o parte a Europei, Ungaria apara cu vehementa Politica Agricola Comuna (PAC), pe care conteaza pentru a finanta programele de lupta impotriva intensificarii incalzirii globale in bazinul Carpatilor, transmite AFP potrivit Agerpres. In campia ungara inundatiile…

- Cea mai mare amenințare pentru Romania in viitorul apropiat o reprezinta corupția, urmata de o noua criza economica și de un razboi in zona. De asemenea, peste 60 la suta dintre romani cred ca Rusia a fost și ramane principala amenințare la adresa securitații Romaniei, conform unui sondaj realizat de INSCOP…

- Potrivit unui nou sondaj de opinie INSCOP Research, in opinia romanilor, cea mai mare amenințare pentru țara in viitorul apropiat o reprezinta corupția, urmata de o noua criza economica și un eventual razboi in zona. In opinia a peste 60% dintre romani, Rusia a fost și ramane principala amenințare la…

- Aproximativ 8.000 de militari din sase tari Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Romania, Ungaria si Statele Unite ale Americii vor participa, in perioada 3 24 iunie, la exercitiul multinational Saber Guardian 2019 SG19 , condus de Fortele Terestre ale Statelor Unite din Europa USAREUR si Statul…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca l-a rugat pe seful statului american Donald Trump sa ajute la demararea productiei de gaze naturale din apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, care va fi realizata cu participarea companiei Exxon din SUA, aceasta fiind singura alternativa practica…

- Intrebat in legatura cu diferitele viziuni despre viitorul Europei, prezentate de presedintele francez Emmanuel Macron si premierul ungar Viktor Orban, Borisov s-a ferit sa critice atat ideea sefului statului francez privind o Europa integrata si progresista, cat si modelul lui Orban al unei Europe…

- Peste 100 de poeti de pe patru continente vor fi prezenti la cea de-a zecea editie a Festivalului International de Poezie de la Bucuresti (FIPB), care va avea loc in perioada 13 - 19 mai, in mai multe spatii din Capitala, scrie news.ro.Considerat cel mai amplu eveniment de profil din Romania,…

- Rusia face tot posibilul pentru a iși intari influența in Balcani, iar prin ultimele acțiuni pe care le-a interprins in aceasta zona se pare ca a gasit rețeta prin care poate iși poate duce la indeplinire acest plan.Ziarul Financiar: Autoritatile sarbe si-au dat permisiunea finala pentru…