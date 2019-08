Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre Alexandra Macesanu si inca doua fete. Mai mult, surse apropiate anchetei spun ca exista indicii ca inca 20 de disparitii ar putea avea legatura cu Gheorghe Dinca, fiind facute cercetari amanuntite in acest moment legate de posibila ucidere a inca 20 de fete. Precizam ca Gheorghe Dinca…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu a fost audiat timp de mai multe ore in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Bucuresti, avocatul sau afirmand ca acesta si-a mentinut declaratiile privind uciderea fetei dar si a celeilalte tinere, Luiza…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, va fi transferat la Penitenciarul Jilava pentru a fi supus unei expertize psihiatrice, au transmis surse din cadrul Administratiei Penitenciarelor. Potrivit Mediafax, Gheorghe Dinca urmeaza sa…

- Gheorghe Dinca, barbatul care a ucis doua tinere in Caracal, a acuzat stari de rau in fața anchetatorilor, la audierile de duminica, potrivit stirilekanald.ro.De cateva zile, o țara intreaga este ingrozita de crimele pe care Gheorghe Dinca, un pensionar de 66 de ani, le-a facut cu o bestialitate…

- Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei” din Caracal de anchetatori pentru reconstituire. Amintim ca acesta a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei.Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani care a șocat o țara intreaga cu crimele comise asupra tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a lucrat la spitalul din Caracal. Informația a fost confirmata chiar de Marian Mitran, directorul respectivei unitați medicale. „Da, Gheorghe Dinca a lucrat la spitalul…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…

- Ies la iveala amanunte explozive legate de Gheorghe Dinca, individul suspectat ca le-ar fi omorat pe Alexandra Maceșanu (15 ani) și pe Luiza Melencu (18 ani)!Cel mai bun prieten al lui Gheorghe Dinca a facut o dezvaluire-bomba, acesta spunand ca... Citește AICI de unde avea bani monstrul ucigaș din…