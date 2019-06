Gradinite deschise si in perioada vacantei de vara, in Maramures. Vezi lista

Mai multe gradinite din judetul Maramures sunt deschise si in perioda vacantei de vara, venind astfel in sprijinul parintilor care nu au cu cine sa-si lase copiii. Vezi mai jos lista unitatilor si perioada in care sunt deschise: Gradinita cu Program… [citeste mai departe]