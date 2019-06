Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Uniunii Crestin Democrate (CDU), germanul de origine romana Octavian Ursu, a fost ales primar in orasul Gorlitz, din estul Germaniei. Toate partidele principale i-au oferit sustinerea lui Ursu pentru a-l invinge pe candidatul partidului de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD),…

- Octavian Ursu, un absolvent de Conservator nascut la Bucuresti, dar stabilit in Germania in urma cu aproape 30 de ani, a triumfat in alegerile locale din Gorlitz, un oras din estul Germaniei. In varsta de 51 de ani, Ursu a candidat din partea CDU, Uniunea Crestin Democrata, si a castigat scrutinul in…

- Muzicianul roman Octavian Ursu, candidatul CDU la Gorlitz, landul Saxonia, a fost ales primar-general cu un rezultar foarte bun. Romanul, nascut la Bucureșrti, unde a trait pana la emigrarea in Germania in 1990, a reușit sa il devanseze pe favoritul din urma cu doua saptamani, candidatul populiștilor…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) pentru postul de primar al orasului german Goerlitz, landul Saxonia, Octavian Ursu, un muzician originar din Romania, l-a invins duminica in turul al doilea de scrutin pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD - considerat de extrema dreapta),…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) pentru postul de primar al orasului german Goerlitz, landul Saxonia, Octavian Ursu, un muzician originar din România, îl înfrunta duminica în turul al doilea de scrutin pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD - considerat…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) pentru postul de primar al orasului german Goerlitz, landul Saxonia, Octavian Ursu, un muzician originar din Romania, il infrunta duminica in turul al doilea de scrutin pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD - considerat de extrema dreapta),…

- Mai multe vedete de la Hollywood il sprijina pe Octavian Ursu, un politician german de origine romana care candideaza la primaria orasului Gorlitz si care il va infrunta, duminica, in al doilea tur al alegerilor locale, pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), informeaza Reuters.…

- In primul tur al alegerilor locale din 26 mai, Octavian Ursu a primit 30,3% din voturi, rezultat cu care s-a clasat al doilea, dupa candidatul Alternativei pentru Germania (AfD), Sebastian Wippel, votat de 36,4% din alegatori. Daca reprezentantul AfD va caștiga, atunci Gorlitz va deveni primul…