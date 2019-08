Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a reacționat, luni, pe pagina de socializare, dupa ce in spațiul public a aparut informația ca ar fi fost internat in spital din cauza unor probleme de sanatate. „Alta simpla precizare! Cand am fost la spital, timp de o ora si 20 minute, pentru a-mi scoate…

- Potrivit reprezentantilor SMURD Botosani, barbatul, in varsta de 40 de ani, se afla in soc anafilactic dupa ce, in cursul diminetii de marti, a fost intepat de viespi in zona gatului, fetei si uneia dintre urechi. "Pacientul a fost preluat de la domiciliu in stare de soc anafilactic, cu tensiune…

- Cele mai multe dintre posturile scoase la concurs la unitațile medicale din județul Botoșani suscita interesul botoșanenilor. Asta și pentru ca salariile din sanatate au crescut considerabil.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ramane internat in spital. Amintim ca șeful Transporturilor a fost implicat intr-un accident rutier. Nu mai puțin de șase mașini s-au ciocnit dupa ce, spun primele informații, șoferul lui Cuc a facut o manevra neregulamentara.Citește și: Bogdan Licu,…

- Romanul ranit in urma furtunii din nordul Greciei si care si-a pierdut sotia si fiul dupa ce acoperisul unei terase a cazut peste ei, este adus in tara cu o ambulanta, urmand sa fie internat la Cluj, informeaza news.ro.Conform informatiilor si imaginilor difuzate de Antena 3, barbatul este…

- Imagini incredibile, cu radiografii realizate in cazul unui pacient din Botoșani, au fost postate pe Facebook de un medic, care a sesizat ca in corpul barbatului sunt ace, cuie și bucați de sarma. Medicul spune ca in 40 de ani de practica nu a mai vazut așa ceva.Medicul internist Elena Cardaș ...

- Adela Golea a afirmat ca jandarmul este internat la Secția de Terapie Intensiva a clinicii de Neurochirurgie. “Pacient în vârsta de 45 de ani, adus de pe stadion unde își îndeplinea funcția de jandarm, a fost diagnosticat la UPU cu traumatism cranio-cerebral,…