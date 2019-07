Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a respins cererea noului premier britanic Boris Johnson de a negocia un nou acord in vederea iesirii Regatului Unit si, fara sa inchida usa discutiilor, se pregateste de un divort fara acord (”no deal”), relateaza AFP.”Acordul retragerii a fost respins in trei randuri…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- Boris Johnson este noul premier britanic, dupa ce Regina Elisabeta a II-a i-a incredințat, oficial, aceasta misiune. Johnson este pus pe fapte mari și promite un cabinet care sa reflecte “Marea Britanie moderna”, potrivit stirileprotv.roIn primul discurs de la preluarea functiei a vorbit iar…

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie fara a invoca „niciun fel de scuze”, a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin...

- Boris Johnson, noul premier britanic, s-a adresat sustinatorilor sai si presei la resedinta oficiala din Downing Street nr 10. El a spus ca Marea Britanie va incheia cu Uniunea Europeana un acord mai bun, care se va baza pe comert liber si sprijin reciproc. Totodata, dl Johnson a spus ca este pe deplin…

- Parlamentul European (PE) l-a avertizat miercuri pe noul lider al conservatorilor britanici, Boris Johnson, asupra consecintelor „extrem de daunatoare din punct de vedere economic“ ale unei iesiri a tarii sale din Uniunea Europeana (UE) fara acord, transmite AFP.

- Marea Britanie ar urma sa intre in recesiune in cazul unui Brexit fara acord, preconizeaza OBR. ”Regatul Unit va intra in recesiune in al patrulea trimestru din 2019, pe o perioada de un an. PIB-ul va scadea cu 2,1%”, se subliniaza in rapotul OBR, institutul oficial britanic insarcinat cu previziuni…

- Boris Johnson și-a lansat miercuri campania pentru a deveni succesorul Theresei May, luandu-și angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 octombrie și a transmis un avertisment partidului sau, spunand ca "intarzierea inseamna infrangere”, potrivit Reuters, conform Mediafax.Johnson,…