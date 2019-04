Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,5 grade s-a produs marti in insula Samar din Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Noua IRA, un grup ce lupta pentru reunificarea Irlandei, și-a admis responsabilitatea pentru…

- Salvatorii incearca sa recupereze, marti, zeci de persoane ramase captive intr-o cladire prabusita cu o zi inainte in Manila in timpul unui cutremur puternic care a lasat in urma cel putin 11 morti, potrivit unui nou bilant citat de AFP. Bilantul anterior, anuntat luni seara, indica cinci…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Proteste violente in Georgia: polițiștii au intervenit și au folosit gaze lacrimogene Un martor…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Un martor aflat in capitala statului, Manila, a relatat...

- Agentia de Geofizica din Indonezia a emis o avertizare de tsunami in urma unui seism cu magnitudinea 7, produs vineri in largul insulei Sulawesi, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, citat de Reuters. Unii locuitori din provincia indoneziana Central Sulawesi au fost sfatuiti sa evacueze…

- Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri la sud de insula indoneziana Sulawesi, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la 280 de kilometri sud de provincia Gorontalo, la o adancime de 43 de kilometri.…

- Seismul s-a produs la o adancime de 258 de kilometri, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat vineri de Reuters. Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anuntat ca, potrivit informatiilor pe care le detine pana acum, nu se asteapta producerea…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, cutremurul fiind resimtit pana in El Salvador, a informat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 68 de kilometri, in apropierea coastei…