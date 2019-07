Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din satul Nadab, Arad, gelos peste masura, si-a injunghit fosta iubita, live pe Facebook, apoi pe fratele acesteia. Mai multi oameni, printre care si un copil, au privit neputinciosi intreaga scena.

- Un nou atac sangeros a avut loc in vestul țarii, dupa cel din zona Fagetului provocat de un tanar drogat, care a ucis in bataie un om și a ranit alte cinci. In aceasta noapte, in localitatea Nadab, din județul Arad, un tanar in varsta de 32 de ani a injunghiat-o cu un cuțit pe […] Articolul Un nou atac…

- Inca un medic a murit in timp ce facea garda la un centru de permanența din județul Bihor. „Nu munca sau lipsa banilor omoara prematur un medic de familie in Romania. Ci lupta pentru respect, pentru recunoaștere, pentru puțin sprijin”, scriu colegii acestuia. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din…

- Persoane necunoscute au incercat sa jefuiasca un bancomat aruncandu-l in aer cu ajutorul unui dispozitiv artizanal. Tentativa a avut loc in noaptea dintre 30 aprilie și 1 mai, pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, bancomatul fiind gazduit de cladirea care adapostește autogara. Cladirea a suferit daune importante,…