Un miliardar a retras 10 milioane de dolari din bancă doar pentru a se uita la ei "Cand esti tanar, primul milion este important, dar apoi numerele nu mai inseamna prea mult. Intr-o zi, am scos 10 milioane din cont, am pus banii in masina si i-am dus acasa, in camera mea. M-am uitat la ei si m-am gandit: 'Acum cred ca am bani', iar a doua zi i-am dus inapoi la banca", a spus Dangote la forumul din Abidjan. Dangote, care detine mai multe companii, fiind implicat intre altele in domeniul alimentar, in constructii si telecomunicatii, a precizat ca pentru viitorul Africii sectoarele cu cel mai mare potential sunt agricultura si tehnologiile noi. El i-a sfatuit insa pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

