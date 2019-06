Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de transport persoane a ars ieri in intregime, in mijlocul strazii, pe reza comunei Rabagani, din județul Bihor. Incendiul a fost provocat de un scurt-circuit la sistemul electric al mașinii, a anunțat observator.tv. Incidentul a avut loc in jurul orei 13.30, in apropierea dispensarului…

- Momentul șocant in care un șofer de BMW a lovit violent un biciclist a fost surprins de o camera de supraveghere. Sean Fagan, de 29 de ani, a fost condamnat la inchisoare dupa ce l-a lovit pe Josh Dey,...

- Incident neplacut pentru un roman care se intorcea din SUA cu un BMW M6 Cabrio. Acesta a ramas fara bolidul de lux in Germania, dupa ce vamesii nemti au vrut sa afle cat costa. Asa au descoperit ca romanul nu declarase valoarea reala a acesteia. Atat camioneta cu platforma cat si BMW-ul de lux au fost…

- Soferul unui microbuz ce transporta calatori a fost depistat ca se afla la volan sub influenta alcoolului, in timp ce circula pe DN 39, dinspre Mangalia catre Constanta, acesta fiind amendat cu 2.900 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile, a informat Inspectoratul…

- Principala cauza a decesului din partea superioara a autovehiculului Superjet-100, care a luat foc in timpul unei aterizari dure la aeroportul din Sheremetyevo din Moscova, a fost o incercare a pasagerilor de a-și scoate lucrurile din rafturile de bagaje.

- Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea localitatilor Breuna si Warburg, au anuntat luni autoritatile germane. Un microbuz de opt locuri cu remorca care se indrepta spre orasul Dortmund s-a rasturnat pe autostrada. La bordul vehiculului se aflau opt cetateni romani.…

- Un incendiu masiv a cuprins un mijloc de transport in comun in Bacau, joi dimineata. Autobuzul a luat foc in fata societatii de transport, iar soferul a reusit sa se salveze in ultimul moment.

- Un avion a luat foc marti la aterizare pe aeroportul Mehrabad din Teheran, dar toti cei 100 de pasageri au fost evacuati nevatamati, a anuntat seful departamentului iranian de urgenta la televiziunea de stat, informeaza Reuters.