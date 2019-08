Aflat in arest preventiv de cinci luni in Rusia, Gurvan Le Gall, care neaga acuzatiile aduse, va trebui sa execute in continuare 47 de zile de inchisoare, conform sistemului de contabilizare al justitiei ruse.



Originar din orasul Le Havre (Normandia, vestul Frantei), Gurvan Le Gall, 40 de ani, este fondatorul unei scoli de cursuri de limba franceza online in orasul rus Samara, pe malul raului Volga. El a fost arestat la sfarsitul lunii martie la Togliatti, in apropiere de Samara, in timpul unui control al politiei in cursul caruia, neavand toate documentele administrative in regula,…