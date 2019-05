Un copil de opt luni din Hunedoara a murit de meningită. Este al doilea caz în această săptămână Un copil de opt luni din Hunedoara a ajuns in stare grava la spitala, cu suspiciune de meningita bacteriana. Copilul a fost transferat la Timișoara, spital care a și confirmat diagnosticul. In cele din urma, bebelușul s-a stins din viața. Medicii din Uricani, Hunedoara nu l-au mai putut salva, copilul ajungand in stop-cardiorespirator, scrie Gazeta de Dimineața. Acesta este al doilea caz in aceasta saptamana. Un copil de trei ani din Vaslui a fost trimis de urgența la Iași, miercuri seara, dupa ce medicii de la UPU Vaslui au stabilit ca este suspect de meningita. „Pacientul a fost adus la spital… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

