Un bărbat paralizat a reușit să-și miște mâinile și picioarele cu ajutorul unui exoschelet care citește gândurile Un francez a reușit sa-și miște toate cele patru membre paralizate un costum exoschelet controlat cu ajutorul minții, anunța o echipa de cercetatori din Grenoble, Franța, citați de BBC News. Thibault, in varsta de 30 de ani, un fost optician care a ramas paralizat dupa ce cazut de la o inalțime de 15 metri, a declarat ca facand primii pași in costum s-a simțit ca „primul om care a calcat pe Luna”. Mișcarile sale, in special mersul, sunt departe de a fi perfecte și costumul robotic este folosit deocamdata doar in laborator, dar cercetatorii spun ca aceasta performanța este un pas uriaș in dezvoltarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

