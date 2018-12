Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion si vicepresedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Eugen Nicolicea, au avut un schimb de mesaje de Craciun, acestea fiind facute publice de catre Stelian Ion, insotite de comentariul „Hai sa nu fim ipocriti! Macar de sarbatori".

- Imagini Tragedie de Craciun. Doi tineri de 24 si 25 de ani au murit intr-un accident cumplit. Altul de 16 ani este in stare grava.video+foto Doi tineri de 24 si 25 de ani au murit intr-un accident rutier produs pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, judetul Teleorman. Un adolescent de 16 ani este…

- Un grav accident de circultaie s-a produs sambata dimineata, in judetul Valcea, pe DN 67, la Bunesti. Este drumul care leaga Ramnicu Valcea de Targu Jiu. In urma coliziunii dintre un autoturism si un camion plin cu lemne, doua persoane au ramas incarcerate. Una a murit pe loc.

- Doua persoane au murit marti seara in timpul atacului comis in zona Targului de Craciun de la Strasbourg de Cherif Chekkat, un delincvent radicalizat, in varsta de 29 de ani, ucis de politie dupa doua zile in care a fost intens cautat. A treia persoana a decedat joi, iar una dintre victime ramane in…

- Kathy Kucuk, o mamica de 34 de ani moare subit dupa ce s-a prezentat la spital cu o stare generala proasta. Dupa ce a stat 2 saptamani in spital in stare vegetativa, tanara mamica ișiparasește familia pentru a se duce Dincolo.