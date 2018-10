Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova a fost retinut, scrie site-ul nova.bg, care noteaza ca autoritatile nu au confirmat informatia, relateaza news.roPotrivit postului de televiziune NOVA, care citeaza surse apropiate anchetei, este vorba despre un barbat identificat…

- Ministerul de Externe al Romaniei a anuntat, marti, ca autoritatile bulgare nu au informat pana in acest moment Bucurestiul in legatura cu retinerea unui cetatean roman in cazul uciderii jurnalistei bulgare Viktoria Marinova. „Ambasada Romaniei din Bulgaria urmareste cu atentie acest caz si s-a adresat…

- Un cetațean moldovean, cu pașaport românesc, ridicat și audiat ore în șir în cazul asasinarii jurnalistei bulgare Viktoria Marinova, va fi eliberat, informeaza Digi24. El nu are calitatea de suspect, în schimb se pare ca a fost reținuta o alta persoana care este audiata în…

- Un cetatean roman cu pasaport moldovenesc este principalul suspect al politiei bulgare in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, care a fost gasita moarta intr-un parc din orasul Ruse. Potrivit informatiilor neconfirmate ale postului public de radio din Bulgaria, este vorba despre un cetatean roman…

- Un cetatean roman cun pasaport moldovenesc este principalul suspect al politiei bulgare in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, care a fost gasita moarta intr-un parc din orasul Ruse, anunta ziarul bulgar Dnevnik.

- In urma cu doar cateva zile, Victoria Marinova și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Tanara jurnalista de origine bulgara a fost batuta, violata și apoi ucisa și aruncata pe malul Dunarii. Astazi, autoritațile au arestat principalul suspect in cazul oribilei crime.

- Un cetațean roman cu pașaport din Republica Moldova este primul suspect arestat in cazul uciderii jurnalistei bulgare Viktoria Marinova. Informația privind arestarea unui suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare a venit de la presa de la sud de Dunare, scrie realitatea.net.

- Poliția a reținut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters.