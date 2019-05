Ultima oră! Sebastian Kurz a anunţat alegeri legislative anticipate în Austria "Este destul. I-am propus presedintelui sa fie organizate noi alegeri cat mai curand posibil", a declarat Kurz, la cateva ore dupa demisia vicecancelarului Heinz-Christian Strache, conducatorul FPO. Vicecancelarul austriac de extrema dreapta Heinz-Christian Strache si-a anuntat, sambata, demisia, decizie luata dupa ce a aparut intr-un filmulet al carui origine nu este cunoscuta, in care este vazut discutand cu o femeie despre care credea ca este nepoata unui oligarh rus, in 2017, cu putin inainte de alegerile in urma carora a ajuns la putere, scrie news.ro, care citeza AFP si Reuters. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

