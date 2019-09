ULTIMA ORĂ! FOTO! Un camion a ajuns în șanț, la Golești Un camion a ajuns in șanț in aceasta dimineața, in urma impactului cu un autoturism. Accidentul a avut loc in jurul orei 9, pe drumul european E 85, la Golești. La fața locului a ajuns și un echipaj de la Ambulanța, dar, conform primelor date, nu au fost totuși persoane ranite, evenimentul rutier fiind soluționat […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Un camion a ajuns in șanț, la Golești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

