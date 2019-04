Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Ludogoret Razgrad a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Cerno More Varna, in play-off-ul campionatului Bulgariei. Golul oaspetilor a fost marcat de Dragos Grigore.Grigore a inscris in minutul 34. Golurile invingatorilor au fost marcate de Iliev,…

- Mitrita a inscris primul gol al oaspetilor, in minutul 35. New York City FC a postat pe Twitter imagini cu reusita romanului. Al doilea gol a fost marcat de Heber, in minutul 56. Alexandru Mitrita a jucat pana in minutul 48. Golul de duminica este al doilea al fotbalistului roman pentru…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat golul victoriei pentru Standard Liege, in meciul castigat cu scorul de 2-1 in deplasare cu KAA Gent, miercuri, in etapa a doua a play-off-ului pentru titlu in campionatul de fotbal al Belgiei. Oaspetii au deschis scorul prin Renaud Emond (45), Gent a egalat…

- Romania a debutat cu o infrangere in preliminariile pentru Euro 2020. Tricolorii au fost invinși in Suedia cu scorul de 2-1.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor prezidentiale Gazdele au deschis scorul, prin Quaison. Atacantul suedez a inscris…

- Formatia Ural s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Rusiei, dupa ce a invins, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Spartak Moscova, in mansa secunda a semifinalelor competitiei, informeaza News.ro.Citește și: Mircea Rednic, dezamagit daca Alexandru David pleaca de la FC Dinamo București:…

- Universitatea Craiova s-a impus, joi seara, in fața formației de liga a treia Csikszereda, scor 3-0, și s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei potrivit mediafax. In partida disputata la Miercurea Ciuc, Radoslav Dimitrov a deschis scorul in minutul 27, dupa o eroare in defensiva gazdelor.…

- Atacantul roman Alexandru Mitrita a inscris un gol spectaculos pentru echipa sa, New York City FC, intr-un amical disputat vineri seara cu Nashville SC, in presezonul Major League Soccer (MLS). Intalnirea s-a incheiat cu scorul de 2-0 pentru cei din New York, Mitrita semnand cel de-al doilea gol, in…

- Fotbalistul echipei Ufa, Ionut Nedelcearu, a inscris un gol in meciul amical terminat la egalitate, vineri, scor 1-1, in compania echipei UD Almeria, informeaza news.ro.Partida s-a disputat in Spania. Nedelcearu a marcat in minutul 12. Pentru Almeria a inscris David Rocha ’40. Ionut…