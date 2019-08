Comisia Europeana a declarat luni ca Uniunea Europeana este pregatita pentru un Brexit fara acord, avertizand totodata ca Marea Britanie va avea de suferit cel mai mult in urma unui astfel de scenariu, potrivit Reuters.

In cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Natasha Bertaud, a declarat ca o iesire fara acord a Marii Britanii din blocul comunitar nu este in niciun caz scenariul preferat de UE, adaugand ca executivul comunitar nu vede nevoia unor pregatiri suplimentare pentru situatii neprevazute in acest stadiu, informeaza agerpres.ro.

