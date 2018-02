Udrea, despre Microsoft: Scopul a fost afectarea scorului meu electoral la alegerile din 2014

Stiri pe aceeasi tema

- Înalta Curte de Casație a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare în rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu

- Rotary Club Timișoara și Uniunea Europeana Banat din Romania (UEBR), ambele membri fondatori ai Asociației Timișoara, Capitala Culturala Europeana 2021, in parteneriat cu Flex Romania, lanseaza revista bilingva „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”.

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a declarat, ieri, ca programul electoral cu care alianța PSD – ALDE a reusit sa castige ultimele alegeri parlamentare reprezinta, fara doar si poate, cea mai mare vanzare de iluzii din istoria recenta a Romaniei. Angelica Fador a amintit ca PNL a ...

- Fostul Ministru al Turismului si iubitul ei Adrian Alexandrov au o relatie de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit anul trecut, iar in vara trecuta presa centrala scria ca Elena Udrea a mers la o clinica din Grecia pentru a incepe tratamente de fertilizare.

- Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului, a facut prima declaratie dupa ce in presa au aparut informatii ca este insarcinata ca urmare a unui tratament de fertilizare in vitro la o clinica din București. „Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Potrivit acesteia, fosta șefa a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Basescu ar fi ramas insarcinata in urma unui proces reușit de fertilizare desfașurat la o clinica din București. De asemenea, se scrie ca Elena Udrea ar fi la a treia incercare de ramane insarcinata, iar cel care a insistat…

- Fostul jucator de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, dupa ce a fost audiat la DNA, ca procurorii i-au adus la cunostinta ca este acuzat si de spalare de bani in dosarul "Microsoft 3". "Am aflat cat de corupt sunt. Mi-au mai adus la cunostinta (procurorii - n.r.) inca o acuzatie, de…

- Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei, a susținut acum noua ani ca a fost batuta și injurata de un adversar politic.Ea ar fi fost agresata de un simpatizant al PDL, in timpul campaniei pentru alegerile prezindențiale din 2009. Aceasta susținea ca martor a fost chiar primarul de atunci…

- Igor Dodon ii contrazice pe cei care sustin ca socialistii ar fi acumulat mai multe mandate in cadrul sistemului electoral proportional si subliniaza ca anume sistemul mixt este cel care ii va aduce succesul la alegerile parlamentare din 2018.

- Declinul uneia dintre cele mai importante cladiri din patrimoniul constantean, al Romaniei si chiar al Europei este iminent. Compania Nationala de Investitii, care administreaza Cazinoul din Constanta, a anulat toate procedurile de licitatie organizate pana in acest moment. Asta inseamna ca intreg procesul…

- Mircea Titus Dobre, ministrul turismului, se pozitioneaza si el in favoarea premierului in batalia pentru putere din PSD, spunand ca "Mihai Tudose a demonstrat ca cetatenii acestei tari vor sa fie condusi de un lider care le intelege problemele si cauta rezolvarea corecta, fara a face jocuri politice…

- Salina Turda din judetul Cluj a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, potrivit Mediafax. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat corespondentului…

- Cat plateste Primaria Turda pentru semifinala Eurovision in salina Municipiul Turda aloca suma de 30.000 de euro, bani de la bugetul local, pentru semifinala concursului national Eurovision din Salina Turda. Evenimentul va avea loc in 11 februarie, in mina Rudolf, la o adancime de 86 de metri. VEZI…

- Una dintre cele cinci semifinale ale concursului national Eurovision va avea loc, in 11 februarie, la Salina Turda, judetul Cluj, in mina Rudolf, la o adancime de 86 de metri, transmite corespondentul Mediafax. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat, sambata, ca, in functie de amplasamentul…

- Elena Udrea s a nascut pe 26 decembrie 1973, in Buzau, Romania. Este un politician roman, care din 2008 detine functia de deputat. In trecut a detinut functiile de consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, ministru al turismului si ministru al dezvoltarii regionale si turismului. Udrea…

- Dezvaluiri incendiare dupa ce procurorii anticoruptie au deschis al patrulea dosar „Microsoft”. Potrivit jurnalistului Catalin Tache, dupa audierea lui Dinu Pescariu și Claudiu Florica, la audieri va fi adusa din nou și Elena Udrea, care, potrivit surselor sale, este hotarata sa arunce in aer clasa…

- Intr-o noua postare, Elena Udrea o intreaba pe sefa DNA: unde-i marele dosar Microsoft? Ce s-a intamplat cu acuzatiile cutremuratoare lansate de dansa? „Totul a fost un mare FAS, l-au arestat doar pe fostul sot”, presupunan-du-se ca fostul ministru MDRT era un candiat incomod si trebuia „eliminat”.

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez pozitia curajoasa, constanta si argumentata in favoarea reinstaurarii democratiei si impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentatii puterii oculte a serviciilor secrete si a justitiei de tip “camp…

- #SolidarityWithKarim (Solidaritate cu Karim) este un hashtag postat masiv pe Twitter si Facebook de cateva zile, dupa o campanie lansata de catre fotografi liber profesionisti sirieni in Ghouta de Est, ultimul fief rebel, in apropiere de Damasc. In aceasta regiune a fost ranit grav, pe 29 octombrie,…

- "Nu exista pericolul ca cetatenii Romaniei sa isi piarda vacantele sau banii platiti pe vacante pentru 2018! Acuzatiile aduse in spatiul public sunt nefondate si false. Fondul de garantare vine in sprijinul consumatorului, nu in detrimentul lui. Fondul de garantare a fost conceput tocmai pentru a…

- De cand nu se mai agita cu politica și are ceva mai mult timp liber, Elena Udrea are grija ca pe langa magazinele de haine și accesorii scumpe sa ia și drumul teatrelor, pentru ceva hrana spirituala. Insa se pare ca mersul la un spectacol de vals este o corvoada mai mare decat shoppingul pentru “blonda…

- Platforma RISE PROJECT a publicat, luni, o investigație jurnalistica al carei subiect este modul in care liderul PSD Liviu Dragnea a folosit banii europeni și, astfel, ”ne-a pagubit pe toți”. Pentru aceasta investigație, jurnaliștii Rise Project s-au documentat in arhivele instanțelor din Teleorman.…

- A fost pedepsit exemplar pentru ca nimeni sa nu mai îndrazneasca în viitor sa faca ce a facut el. Și, probabil, pentru a i se închide și lui însuși gura. Dupa ce fostul ministru al Comunicațiilor a facut un denunț la Washington, adresat Procurorului General al Statelor Unite,…

- Gabriel Sandu, fostul ministru al Comunicatiilor in guvernul Emil Boc a trimis o denunț președintelui Donald Trump și procurorului general al SUA. Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca aceștia au participat intr-un grup criminal organizat impreuna…

- Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu a anunțat ca a trimis procurorului general al SUA, Jeff Sessions, un denunț impotriva a doi ambasadori americani, Nicolas Taubman și Mark Gitenstein, in care dezvaluie ca aceștia au participat intr-un grup criminal organizat impreuna cu reprezentanții…

- Informații surprinzatoare despre un denunț formulat de un ministru penal. Este vorba despre Gabriel Sandu care a formulat un denunț adresat președintelui Donald Trump și procurorului general al Statelor Unite. Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca…

- Fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu, condamnat la trei ani de inchisoare in Dosarul „Microsoft”, a facut denunț despre afecerea cu licențe pe care l-a adresat președintelui american Donald Trump. Sandu precizeaza printre altele ca semnaleaza o serie de „infracțiuni” comise de „Microsoft…

- Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca aceștia au participat intr-un grup criminal organizat impreuna cu reprezentanții Microsoft, impreuna cu Traian Basescu, Boc și Elena Udrea. Grup care a contribuit la fraudarea statului roman de o suma de zeci…

- Înalta Curte de Casație și Justiție trebuia sa ia în discuție luni apelul declarat în dosarul "Gala Bute". Avocații Elenei Udrea au cerut însa amânarea procesului pe motiv ca nu au luat la cunoștința de motivele de apel depuse de DNA. Magistrații au fost de…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, le-a spus judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca s-a consultat cu avocatul si ca isi retrage apelul la decizia prin care a fost condamnata in luna martie 2017, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu…

- Sistemul electoral mixt ar trebui aplicat nu mai devreme de alegerile din 2022, susțin experții asociației Promo-LEX care au realizat o analiza ce vizeaza efectele care pot aparea in urma implementarii sistemului electoral mixt, in cadrul circumscripțiilor uninominale, in varianta in care au fost trasate…

- Astfel s-a nascut ideea acestor bazaruri cu produse pentru copii”, ne povestește Tina Horvat Coroban, una dintre mamicile aradene care s-a implicat in dezvoltarea conceptului Baby Bazar. Mai mult, targul are și un scop caritabil, donațiile urmand sa ajunga la Asociația Cetatea Voluntarilor pentru proiectul…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, cu cine se iubeste Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos! Basarabeanca s-a casatorit cu milionarul dupa ce el a divortat de Elena Udrea, insa l-a parasit inainte sa fie condamnat definitiv in dosarul "Microsoft". Presa din Romania…

- Elena Udrea reacționeaza dur pe Facebook, dupa acuzațiile lansate la adresa ei in cazul in care este pus sub acuzație Liviu Dragnea. Fostul ministru al Turismului neaga zvonurile aduse in prim plan de fostul presedinte al PSD Teleorman, Teodor Nitulescu.

- Fostul ministru al Turismului iese la atac si dezminte toate acuzatiile care i s-au adus in speta in care este pus sub acuzatie Liviu Dragnea. Elena Udrea sustine ca zvonurile aruncate in presa de fostul presedinte al PSD Teleorman, Teodor Nitulescu, nu sunt reale si duce scenariul lansat de acesta…

- „Domnul Horia Georgescu a relatat, miercuri, ca SRI a transmis informari catre ANI in baza unui protocol incheiat intre cele doua institutii. Georgescu a indicat ca o astfel de informare a venit de la SRI si in cazul domnului Hellvig”, a spus Manda. Horia Georgescu a fost audiat, miercuri,…

- Președintele servicului german de informații externe (BND), Bruno Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambițiile militare ale Rusiei in UE. Unii analiști cred ca un asemenea alarmism convine Kremlinului, scrie realitatea.net.

- Miercuri, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Razvan Murgeanu la doi ani de inchisoare cu suspendare si la munca in folosul comunitatii, pentru trafic de influenta. Fostul consilier de stat trebuie sa munceasca 60 de zile la Primaria Sectorului 1 sau la Primaria Capitalei. El a fost acuzat…

- Camera de Comerț din Timiș, in calitate de unic partener in Romania al Programului CLIMATE KIC organizeaza la Budapeste, in perioada 20-22 noiembrie, un schimb de experiența cu tema: From nuclear to waste in energy. Scopul evenimentului este de a facilita cooperarea intre firme din Romania – județul…

- Copiii nostri nu mai citesc! De cate ori auzi asta? Sa nu generalizam. Copiii nostri citesc, ba si scriu! Evident, nu toti. Dar multi sunt talentati si merita sa fie cunoscuti. Bucuresti fm si Editura Eikon, cu sprijinul Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, au pornit in cautarea lor. Am dat…

- CAB a inceput judecata pe fond in dosar. In el, sunt acuzate Elena Udrea si Ioana Basescu. Un judecator de camera preliminara de la CAB a respins toate cererile si exceptiile invocate de Elena Udrea, Ioana Basescu, Dan Andronic si Victor Tarhon. A fost constatata legalitatea actelor de urmarire…

- Camera Deputatilor va dezbate zilele urmatoare proiectul Legii prevenirii, in regim de urgenta, prioritate legislativa a Guvernului, adoptat de Senat saptamana trecuta cu unanimitate de voturi. Scopul legii este de a reglementa o serie de instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii,…

- Presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, a prezentat luni in cadrul unei intalniri cu toti cei care activeaza in domeniul turismului, Master-Planul de Dezvoltare a Turismului pentru județul Suceava scopul fiind acela ca oamenii sa vina cu propuneri si imbunatatiri. La reuniunea care a avut…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA) isi propune ca la alegerile parlamentare din 2018 sa mearga intr-un bloc electoral cu Partidul Actiune si Solidaritate, condus de catre Maia Sandu. Decizia respectiva a fost luata sambata, 4 noiembrie, la sedinta Consiliului Politic National al PPDA.

- Alegerile locale partiale care au avut loc duminica, 5 noiembrie a.c., in 17 localitati din 13 judete, s au desfasurat in conditii de siguranta si legalitate, fara evenimente grave in planul ordinii publice, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. Institutiile prefectului si celelalte autoritati implicate…

- Primarul Ovidiu Cretu vrea extinderea partiei de schi de pe Dealul Cocosului din Wonderland, motiv pentru care va trebui sa defriseze peste 5.200 m.p. de padure, conform calculelor fiind vorba despre circa 670 m.c. de lemn. Practic este vorba despre realizarea unei noi partii de schi, cu un grad de…

- Secțiile de votare din comunele constanțene Baraganu, Pantelimon și Mereni in care maine sunt organizate alegeri locale parțiale vor avea și cate un observator electoral din partea asociației Centrul pentru Resurse Civice. Rolul lor este de a supraveghea procesul electoral din ziua votarii, in vederea…