Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski a spus miercuri ca i-a cerut miercuri lui Vladimir Putin, într-o conversație telefonica de urgența, sa influențeze separatiștii pro-ruși din estul Ucraineai sa opreasca intensificarea luptelor marcate de moartea a patru soldați ucraineni, relateaza AFP.”I-am…

- Un bombardament in regiunea Donbass din Ucraina de est s-a soldat cu moartea a patru soldați ucraineni, acesta fiind cel mai mare numar de morți intr-o singura zi din octombrie incoace, transmite Reuters. Conflictul dintre armata ucraineana și separatiștii sprijiniți de Rusia a dus la moartea a 13.000…

- Doi soldati ucraineni si un civil in varsta de 60 de ani au fost ucisi in incidente separate cu separatisti pro-rusi, a declarat sambata armata ucraineana, in timp ce tara se pregateste sa voteze duminica pentru alegerile parlamentare anticipate, informeaza France Presse. De asemenea, patru soldati…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit, joi, in vederea unei ”restabiliri totale” a relatiilor cu Kievul si unei ”cooperari cu orice forta politica” favorabila, cu doua zile inainte de alegerile legislative din Ucraina, relateaza AFP.”Problema restabilirii totale a relatiilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un ordin care extinde si mai mult numarul de cetateni ucraineni care pot solicita pasapoarte rusesti emise in regim de urgenta, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Moscova a facut acest pas inainte de alegerile parlamentare ce vor avea loc…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau ucrainea Volodimir Zelenski au discutat joi despre conflictul din estul Ucrainei în prima sa conversație telefonica, a anunțat joi Kremlinul, relateaza AFP.”Au fost abordate chestiuni legate de o rezoluție a conflictului din sud-estul Ucrainei…

- Kremlinul a legat posibilitatea unei intalniri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski de inceperea negocierilor directe intre Kiev si rebelii separatisti prorusi din Donbas, informeaza luni agentia de presa ucraineana Unian.'In relatiile internationale,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut ”plin de emotie” omologului sau rus Vladimir Putin sa elibereze cei 24 de marinari ucraineni luati prizonieri in noiembrie de catre Moscova, in largul Crimeei anexate, relateaza AFP.