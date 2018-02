Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Senatului Adrian Tutuianu a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca membrii Comisiei parlamentare pentru legile justitiei si-au propus sa rezolve "cu celeritate" obiectiile de neconstitutionalitate, fiind "lucruri

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a tras un puternic semnal de alarma pentru Romania. El a spus ca daca legile justiției raman in forma actuala se va discuta altfel despre primirea Romaniei in Schengen și despre ridicarea MCV.”Daca legile raman așa, discutam altfel despre…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. Si Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care…

- USR a depus, luni, la Curtea Constitutionala, sesizarile in privinta proiectelor de modificare a legilor Justitiei, acestea fiind semnate de toti cei 27 de deputati ai partidului, 16 deputati PMP, patru independenti si trei deputati PNL. „Acum cateva minute, USR a depus contestatie la Curtea Constitutionala…

- "Legile nu au ajuns la Guvern niciodata, din diverse considerente, unul dintre ele fiind de natura tehnica. Din Parlament, nu puteau iesi fara avize de la Comisia de la Venetia care se intrunea in ianuarie a.c.. In ianuarie 2017, a fost scandalul ca de ce au fot facute noaptea ca hotii in Guvern…

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- Grupul parlamentar al PMP a parasit marti plenul Senatului, ca urmare a respingerii prin vot a propunerii senatorului Traian Basescu de a fi retrase legile Justitiei de pe ordinea de zi. USR a solicitat, in prima faza, retrimiterea la Comisia de specialitate a legilor Justiției, apoi sesizarea Comisiei…

- Protocoalele dintre instante devin informatii de interes public, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege ca fiind nepublice, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei prin adoptarea unui amendament la proiectul Legii 303/2004 privind statutul magistratilor. "Informatiile…

- Hotararile Sectiilor pot fi atacate cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare fara parcurgerea procedurii prealabile, au decis luni parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Senatorii si deputatii comisiei au adoptat un amendament al AMR si UNJR, preluat de PSD si…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale pentru aplicarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Cele doua sesizari au fost conexate…

- Deputatul USR Stelian Ion a propus marti, in cadrul sedintei comisiei speciale parlamentare privind legile justitiei, ca lucrarile acestei comisii sa fie suspendate timp de trei zile, in perioada de doliu national ca urmare a mortii Regelui Mihai.

- Legea de modificare a Statutului procurorilor si judecatorilor a primit raport favorabil, in sedinta de miercuri a sedintei Comisiei pentru legile justitiei, fiind sustinuta cu 10 voturi pentru, 5 impotriva, inregistrandu-se si o abtinere. -continua-

- Biroul Executiv al Partidului Național Liberal a decis luni ca formațiunea politica sa atace la CCR hotararile Parlamentului care au dus la constituirea Comisiei speciale pentru legile Justiției. "Am hotarât atacarea la Curtea Constituționala a hotarârilor…

- Judecatorul sau procurorul poate fi suspendat din functie si in cazul in care a fost trimis in judecata pentru o infractiune, daca se apreciaza, in raport de circumstantele cauzei, ca se aduce atingere prestigiului profesiei, au hotarat, luni, parlamentarii Comisiei parlamentare speciale pentru legile…

- "Am hotarat atacarea la Curtea Constitutionala a hotararilor Parlamentului care au constituit Comisia speciala pentru legile Justitiei. De asemenea, am decis sa mandatam Comisia juridica a PNL sa pregateasca sesizarea Comisiei de la Venetia, urmare a faptului ca Birourile permanente reunite, majoritatea…

- Judecatorul sau procurorul poate fi suspendat din funcție și in cazul in care a fost trimis in judecata pentru o infracțiune, daca se apreciaza, in raport de circumstanțele cauzei, ca se aduce atingere prestigiului profesiei, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justiției.…

- La cererea motivata, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror la parchetele de pe langa judecatorii, iar procurorii in functia de judecator la judecatorii, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta…

- Parlamentarii comisiei speciale privind justitia au adoptat, vineri, un amendament referitor la numirea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit caruia presedintele Romaniei nu poate refuza numirea acestora. De asemenea, parlamentarii au modificat Statutul procurorilor si…

- Ministerul Public atrage atentia ca, prin adoptarea unor modificari ale unor articole in Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei, "se contureaza premisele eliminarii independentei procurorului". "Ministerul Public atrage atentia asupra faptului ca, in cursul zilei de ieri, 24 noiembrie…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, susține intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ca prezența la Comisia parlamentara a lui Victor Alistar, membru CSM din partea societații civile, nu a fost mandatata de Consiliu. In speța, Victor Alistar a vorbit la Comisie unde s-au dezbatut modificarile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- Curtea Constituționala a Romaniei va discuta in 13 decembrie sesizarea USR cu privire la hotararea Parlamentului de inființare a Comisiei speciale pentru legile Justiției, au precizat vineri oficiali ai CCR. Uniunea Salvați România a anunțat joi ca a depus la Curtea Constituționala…

- Cu mandat de armonizare a legislației penale și civile cu deciziile CCR din ultimii ani, parlamentarii comisiei speciale, numita pompos pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul Justiției a trecut la modificarea legilor din domeniu prin incalcarea chiar…

- Uniunea Salvați Romania a depus, joi, la Curtea Constituționala, o sesizare de neconstituționalitate privind Hotararea de inființare a Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, anunța senatorul USR Vlad Alexandrescu pe pagina sa de Facebook. “Ce a facut PSD-ALDE prin aceasta ...

- Comisia speciala parlamentara privind legile Justiției a decis joi ca președintele Romaniei sa nu mai poata refuza numirea judecatorilor și procurorilor. Astfel, membrii comisiei au abrogat articolul aflat în vigoare din Legea statutului judecatorilor și procurorilor, potrivit…

- Parlamentarii USR se declara nemultumiti, dar decisi sa "lupte pana la capat" in lucrarile Comisiei speciale pentru domeniul justitiei, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, spre deosebire de membrii PNL si PMP care au parasit…

- PNL refuza sa fie partaș la atacul declanșat de catre majoritatea PSD-ALDE impotriva Justiției, sustine deputatul Valeria Schelean-Șomfelean intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Iordache DESFIINTEAZA sesizarea facuta de PNL la Comisia de la Venetia: 'Pentru ce?' "Deși…

- Parlamentarii USR se declara nemultumiti, dar decisi sa 'lupte pana la capat' in lucrarile Comisiei speciale pentru domeniul justitiei, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, spre deosebire de membrii PNL si PMP care au parasit…

- Liberalii vor ataca la Curtea Constituționala hotarârea Parlamentului prin care a fost modificat regulamentul Comisiei speciale privind unificarea legislației în domeniul Justiției, a anunțat președintele PNL, Ludovic Orban.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" si 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislatiei in domeniul Justitiei, astfel incat actele normative cu incidenta asupra Justitiei sa…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" și 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislației in domeniul Justiției, astfel incat actele normative cu incidența…

- Astfel, Iordache a propus BPR modificarea Hotararii Parlamentului prin care s-a infiintat Comisia si includerea urmatorului articol: „examinarea, modificarea si completarea, dupa caz, a tuturor actelor normative cu incidenta asupra justitiei, in vederea reformarii sistemului judiciar, aflate in procedura…

- "Am fundamentat scrisoarea noastra in drept, in care am prezentat ca deciziile Curtii sunt obligatorii, ca Decizia 611 este fara echivoc, constata obligativitatea persoanelor cu functii publice de a se prezenta la comisiile de ancheta si am indicat articolul 69 din Legea 304 prin care ministrul Justitiei…

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- Parlamentul va constata daca este nevoie de un aviz de la Comisia de la Venetia referitor la proiectele de modificare a legilor Justitiei, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, citat de Agerpres.

- Parlamentul va constata daca este nevoie de un aviz de la Comisia de la Veneția referitor la proiectele de modificare a legilor Justiției, a declarat, miercuri, președintele Comisiei parlamentare speciale privind domeniul Justiției, Florin Iordache, noteaza Agerpres.

- Unul dintre motivele sesizarii la CCR fusese refuzul procurorului-sef al DNA, Codruta Kovesi, de a da curs invitatiilor la audiere in comisie, iar Curtea s-a pronuntat pe 3 octombrie afirmand ca sefa parchetului anticoruptie este obligata sa vina la audiere sau macar sa ofere un raspuns scris la…