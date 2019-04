Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva româna Kriszta Incze a câstigat, vineri, medalia de argint la categoria 65 de kilograme în cadrul Campionatelor Europene de lupte care se desfasoara în aceste zile la Sala Polivalenta din Bucuresti, potrivit Agerpres.În finala, ea a fost învinsa de Elis…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a declarat luni la Sofia ca Moscova asteapta „garantii" din partea Uniunea Europeana inainte de a decide viitorul traseu spre vestul Europei al conductei TurkStream, care va lega Rusia de Turcia prin Marea Neagra.

- Turismul este sectorul care tine Grecia pe linia de plutire. Criza din 2010 a lasat urme adanci in economia tarii care a incheiat in august al treilea program de asistenta financiara internationala, dar industria turismului a reusit sa se adapteze rapid si sa genereze an de an peste 8% din PIB.…

- Criza din 1962, la care s-a referit liderul de la Kremlin, a izbucnit cand Moscova a reactionat la desfasurarea unor rachete americane in Turcia, trimitand rachete balistice in Cuba, ceea ce a dus la o confruntare care ar fi putut declansa un razboi nuclear. Dupa mai mult de o jumatate de secol,…

- Presedintele Vladimir Putin afirma ca Rusia este pregatita din punct de vedere militar pentru o noua criza de tipul celei a rachetelor din Cuba, daca Statele Unite sunt atat de nesocotite incat sa o doreasca. El sustine ca tara sa are un avantaj in privinta unei prime lovituri nucleare, transmite…

- Presedintele Vladimir Putin afirma ca Rusia este pregatita din punct de vedere militar pentru o noua criza de tipul celei a rachetelor din Cuba, daca Statele Unite sunt atat de nesocotite incat sa o doreasca. El sustine ca tara sa are un avantaj in privinta unei prime lovituri nucleare, transmite Reuters,…

- Rusia trebuie sa plateasca pentru anexarea Crimeei, intervenția in alegerile prezidențiale din SUA și utilizarea armelor chimice in Salisbury, a declarat secretarul britanic al apararii, Gavin Williamson, potrivit Reuters și The Times. Williamson s-a declarat in sprijinul apelului președintelui SUA…

- Aflati in cantonament in Turcia (Antalya, Belek), fotbalistii de la FC Viitorul vor sustine, astazi, doua partide de verificare. Prima este programata in compania celor de la Vejle (Danemarca), de la ora 11, iar cea de-a doua, impotriva formatiei Lechia Gdansk (Polonia), de la ora 18. Pana in acest…