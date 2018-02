Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis, astazi, organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de rachete balistice, ceea ce reprezinta un pericol pentru noi toti. Toti aliatii se afla acum in raza de actiune a rachetelor nord-coreene'', a subliniat Stoltenberg in cadrul conferintei anuale ajunse la cea de-a 54-a editie.''Phenianul…

- Regimul sirian ramane determinat sa recucereasca enclava rebela Ghouta de Est dupa cinci zile de bombardamente care au provocat moartea a peste 240 de civili, in timp ce ONU examineaza un proiect de rezolutie ce prevede un armistitiu de 30 de zile in toata Siria, transmite AFP. Dupa o…

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Coreea de Nord a exportat intre ianuarie si septembrie 2017 produse interzise de sanctiunile ONU generandu-i venituri estimate la aproape 200 de milioane de dolari, potrivit unui raport al Natiunilor Unite. Consultat vineri de AFP, acest document redactat de un grup de experti ai ONU insarcinati…

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia de incalcarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, adoptata impotriva regimului de la Phenian, a scris Heather Nauert, reprezentantul oficial al oficiului de afaceri externe al SUA, pe Twitter-ul oficial. „Noi am avertizat Rusia in legatura cu comerțului…

- Ministrul de externe palestinian Riad Malki a anuntat luni ca institutia pe care o coordoneaza ii va solicita in februarie Consiliului de Securitate al ONU acordarea statutului de membru deplin al Natiunilor Unite pentru Palestina si ca va cere protectie internationala pentru poporul palestinian…

- Turcia iși continua operațiunile militare in Siria, iar președintele Recep Tayyip Erdogan a avertizat ca armata va prelua controlul asupra regiunilor kurde. Franța a solicitat o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate pentru a se discuta situația din Siria.

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Rusia a apreciat joi in fata Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite ca prabusirea acordului asupra programului nuclear al Iranului va trimite un mesaj "alarmant" lumii intregi si va compromite eforturile pentru a convinge Coreea de Nord sa se denuclearizeze, relateaza AFP. Ministrul…

- Miercuri seara, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de securitate nationala, prezidata de catre presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, s-a ajuns la concluzia ca Turcia va lua masuri „imediate'' si „ferme'' pentru a se apara de amenintarile care provin din vestul Siriei.

- "Am avut un schimb de opinii consistent despre cooperarea noastra in domeniul securitații și am analizat situația de securitate din regiunile noastre, cu accent asupra evoluțiilor din regiunea Marii Negre și din dosarul nord-coreean", a declarat Klaus Iohannis. "Dupa cum este bine cunoscut,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea durabila a acestui dosar. E o premiera o astfel de…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- Ambasada Palestinei a reacționat dupa ce președintele Klaus Iohannis a reiterat ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ONU si Adunarii Generale ONU in materie. Amintim ca Romania s-a abținut de la vot pe…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta…

- Vasili Nebenzya, ambasadorul Rusiei la ONU, a afirmat, sâmbata, ca Statele Unite folosesc în mod gresit Consiliul de Securitate al ONU, adaugând ca Washingtonul submineaza autoritatea acestui organism responsabil pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, relateaza…

- Riabkov a declarat ca SUA se folosesc in mod deliberat de situatia din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear incheiat de marile puteri cu Teheranul in 2015. Intr-o postare pe Twitter, presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca SUA ii vor sprijinul "atunci cand va…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje precum "Solidaritate Romania-Palestina", "Ierusalim - orasul tuturor religiilor", "Decizia lui Donald Trump este o incalcare flagranta a legii internationale", "Ierusalim este…

- In cadrul discursului rostit la postul TV NBC, Moon a declarat ca tara sa doreste reducerea tensiunii inaintea jocurilor olimpice de iarna ce se vor desfasura in Coreea de Sud, prin amanarea manevrelor militare comune. SABAH (Turcia), 20 decembrie 2017 - Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sustinand…

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- O rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care cerea anularea recunoașterii de catre președintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto.

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul ca fiind capitala Israelului ”nu este conforma cu rezolutiile Consiliului de Securitate ONU”, au declarat vineri seara, la Natiunile Unite, ambasadorii Frantei, Marii Britanii, Italiei, Suediei si Germaniei. ”Decizia nu favorizeaza pacea…

- În Palestina are loc astazi o greva generala în cadrul careia se vor uni principalele forțe politice locale: mișcarile Fatah și Hamas. Iranul, Iordania, Siria, Arabia Saudita considera ca SUA lezeaza drepturile palestinienilor și încalca rezoluția Consiliului de Securitate al ONU…

- Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca nu susține decizia 'unilaterala' a președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a lansat un apel la calm in regiunea Orientului Mijlociu. ''Aceasta este o decizie regretabila pe care Franța nu o aproba…

- “Declararea Ierusalimului ca fiind capitala inseamna sa nu tii cont de istorie si de adevaruri istorice din regiune, este o mare injustitie si cruzime, denota naivitate si nebunie si va trimite zona si lumea intreaga intr-un conflict de lunga durata”, a spus vice-prim-ministrul Bekir Bozdag pe Twitter.…

- Avioane cu numere de înmatriculare moldovenești au fost fotografiate în Libia în timp ce transportau militari, bani și echipament pentru Armata Naționala din estul Libiei (ANL). Conducatorul ANL, Khalifa Haftar, a facut parte din echipa lui Muammar Gaddafi, iar ulterior a militat…

- In caz de razboi regimul nord-coreean va fi distrus. Amenintareaa venit chiar de la ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, in cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU. Adunarea a fost convocata de urgența, dupa ce, miercuri, Phenianul a testat o noua racheta balistica.

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Garzile Revoluționare Iraniene au avertizat Europa, ca daca amenința Teheranul, vor mari raza de acțiune a rachetelor la peste 2.000 de kilometri și le vor îndrepta catre continent. „Pâna acum nu am simțit Europa ca o amenințare, așa ca n-am marit raza rachetelor noastre.…