Turcan: Guvernul va obliga toate autoritatile locale sa creasca taxele si impozitele de 6 ori

- Guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca…

- Partidul Național Liberal atrage atenția ca romanii ar putea fi obligați sa plateasca impozite locale chiar și de șase ori mai mari decat cele din prezent. Raluca Turcan, vicepreședinte al PNL, a declarat ca PSD-ALDE și-a supradimensionat cheltuielile in timp ce nu a reușit sa atraga suficiente investiții.…

- Deputatul PNL Florin Roman precizeaza, intr-un comunicat transmis joi, ca in noul proiect al Codului finantelor publice locale, exista propunerea ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice si juridice la cladiri rezidentiale si nerezidentiale. Intr-o…

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primaria Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunostinta constantenilor…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan spune ca actualul premier minte cu nerusinare si a prezentat in acest sens si dovezi clare.Astfel, in data de 22 februarie 2018, prim-ministrul Dancila a promis, in fata aleșilor locali și a camerelor de televiziune, ca prioritatea sa o reprezinta alocarea a 100%…

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu a afirmat luni ca liberalii sunt impotriva unor prevederi din Codul administrativ, aratand ca numirea politica a sefilor de deconcentrate ar reprezenta o intoarcere la perioada de preaderare a tarii noastre la Uniunea Europeana. 'Suntem impotriva cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea…

- Ordonanta de urgenta prin care autoritatile locale pot folosi, in acest an, excedentul bugetar pentru finantarea cheltuielilor de personal a fost adoptata joi de Guvern. ”O ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale…

- Primaria București anunța ca potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator.”Avand in vedere faptul ca prevederea legala…

- Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator. Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra are…

- Intr-un interviu la Borza Analytica, Remus Borza a spus ca a venit momentul sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației publice locale. Deputatul a explicat ca aceasta este cea mai mare gaura neagra a Romaniei. "Ar trebui sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma ca premierul Viorica Dancila i-a mintit pe presedintii consiliilor judetene si ca nu doreste cu adevarat ca administratiile publice locale sa primeasca tot impozitul pe venit, incasat. Citește și: CCR, decizie care afecteaza procesele…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- „Plateste cat arunci” si „Raspunderea extinsa a producatorului” sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie incluse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus, in Parlament, un proiect de lege care prevede reducerea la jumatate a pedepselor pentru pedofilii care accepta castrarea chimica si interzice presei publicarea articolelor care instiga la violenta cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie.

- Guvernul cheama la dialog autoritatile publice locale pentru solutionarea problemelor din satele si orasele administrate. In acest sens va fi creat si un grup de lucru cu participarea reprezentantilor executivului si a primarilor.

- Declaratia facuta de noul premier Viorica Dancila in Parlament, cu privire la autostrazi, drumuri si cai ferate, este una “total iresponsabila” si o “minciuna”, sustine Asociatia Pro Infrastructura. Dancila a precizat, luni, ca “pana in 2020 se vor inaugura 350 de km de autostrada, 250 de km de cale…

- Desi plata online este disponibila de ceva vreme la Mioveni, majoritatea contribuabililor prefera sa stea la coada. In ultima vreme se observa insa o deschidere mai mare catre acest serviciu. Plata online este la fel de sigura, este mult mai comoda si nu se plateste comision pentru acest serviciu. Pana…

- Joi, 18 ianuarie 2018, primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice proiectul de buget pe 2018, conform Legii nr. 273/2006. Acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I. Bugetul…

- In condițiile in care mulți dintre cetașenii romani iși pot achita taxele și impozitele locale inca din primele zile ale anului, pentru a beneficia de reduceri, la Șibot acest lucru nu este posibil. Consiliul local nu a aprobat nici pana acum proiectul de hotarare ce privește cuantumul acestora pentru…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- Pentru anul 2018, Consiliul Local al Municipiul Sebeș, la propunerea primarului Dorin Nistor, a adoptat, pentru persoanele fizice, nivelul minim al impozitelor si taxelor locale prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Prezentam, mai jos, sintetic taxele locale: (click pe fiecare dintre…

- CNAIR a amanat receptia lotului 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspectie urmand sa fie facuta peste 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de aderenta, planeitate si grosime a asfaltului.

- Incepand de azi, 8 ianuarie 2018, se pot platit taxele si impozitele locale. Serviciul de impozite si taxe locale din Primaria Carei acorda ca in fiecare an o bonificatie de 10% celor care achita integral, pana la data de 31 martie, impozitele datorate pentru acest an. Buletin de Carei

- Surprize neplacute la început de an pentru români! Autoritatile locale au luat decizia de a majora taxele si impozitele pentru apartamente si terenuri, dupa ce deciziile luate de Guvern i-au lasat fara bani în 2018.

- Din 3 ianuarie 2018, impozitele si taxele locale din Mioveni pot fi achitate si online. Plata se poate face utilizand cardul bancar, accesand site-ul www.ghiseul.ro , sectiunea plata fara autentificare si selectand “Primaria orasului Mioveni” din lista de institutii. Pentru plațile efectuate cu carduri…

- Si in acest an, mii de romani au stat la coada pentru a da bani statului si a-si achita taxele si impozitele locale inca din primele zile ale anului 2018. La Directia de Taxe si Impozite locale Sector 3, din Bucuresti, oamenii au stat chiar si o ora la coada. Acestia spun ca s-au obisnuit sa stea zeci…

- Incepand de ieri, 3 ianuarie 2018, impozitele si taxele locale din Mioveni pot fi achitate si online. Plata se poate face utilizand cardul bancar, accesand site-ul www.ghiseul.ro, sectiunea plata fara autentificare si selectand "Primaria orasului Mioveni" din lista de institutii. Plata taxelor si impozitelor,…

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…

- La ultima ședința ordinara din acest an, Consiliul Local Campina a aprobat taxele și impozitele pentru 2018, iar vestea buna este aceea ca, in cea mai mare parte, nu sunt modificari comparativ cu 2017. Mai exact, nivelul taxelor și impozitelor ramane cel din 2017. Cu o singura excepție.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro.

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a inregistrat la Parlament, cu numai o saptamana inaintea Craciunului, o inițiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Printre noile prevederi propuse este una potrivit…

- Conducerea Primariei Piatra Neamt a anuntat ca, din luna ianuarie 2018, cresc taxele si impozite, iar consilierii locali au aprobat in ultima sedinta majorari de 12 pana la 15%. Principalul motiv al acestei cresteri este decizia Guvernului de modificare a Codului Fiscal, care afecteaza administratiile…

- Daca tot a renunțat, recent, la taxa de 2 la suta pentru fiecare turist care este cazat in Timișoara și asta doar in urma unor amenințari cu procese, primarul Nicolae Robu anunța, la final de an, ca nu va crește nicio taxa sau vreun impozit in 2018. Excepții sunt doar cateva zeci de asociații de…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a precizat ca salariile nete ale angajatilor din Primaria Deva vor scadea cu 20% de la 1 ianuarie 2018, deoarece, in lipsa resurselor, conducerea institutiei nu poate majora salariile brute pentru a compensa efectul trecerii contributiilor sociale la angajati.…

- Parlamentarii din Comisia speciala pe Legile Justitiei au agreat, miercuri, un amendament la Codul de procedura penala in sensul ca, inainte de pronuntarea unei hotarari de condamnare definitive, autoritatile publice sa nu se poata referi in declaratiile si deciziile oficiale la persoanele suspectate…

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, un proiect de lege care excepteaza zeci de companii de stat de la aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, printre care TAROM, Posta Romana, METROREX, CFR, TRANSGAZ si TRANSELECTRICA. Proiectul…

- Cornel Ionica a vorbit despre cel mai arzator subiect al momentului si anume taxele si impozitele locale pe anul 2018. Edilul a recunoscut ca acestea vor fi majorate. „Am mai spus ca suntem singurul oras care in ultimii ani nu a majorat cu un leu taxele, dar acum o vom face. Probabil ca vom creste…

- "Revolutia fiscala" a Guvernului PSD-ALDE a dezechilibrat bugetele autoritatilor locale, prin reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Pentru a remedia gaura uriasa din bugete, primariile vor trece la majorari de taxe si impozite. Cei care vor plati in cele din urma sunt tot cetatenii.

- In cadrul ședinței Consiliului Local a fost aprobat și proiectul de hotarare care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale cu 10%. Pentru ca buzoienii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar incepand de anul viitor, primarul Constantin Toma a explicat și care sunt motivele care au…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. "Voucherele…