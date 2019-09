Tulcea: Numărul turiştilor la Gura Portiţei, în scădere "Ca in fiecare an, in lunile iunie, iulie, august am avut un grad de ocupare de pana la 95%. Per total, anul acesta a fost o scadere cu 10% a numarului de turisti, intrucat anul acesta am decis ca in tariful de cazare sa includem si serviciile de masa, asa ca segmentul de piata care venea cu preparatele in geanta a disparut", a afirmat Cursaru.



Turistii care au venit in aceasta zona din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii au putut vedea in fiecare seara de sambata ansamblurile folclorice din localitate, iar miercurea si vinerea, ansamblurile Baladele Deltei si Doruletul.



