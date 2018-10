Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) in Romania, Hans Klemm, a declarat luni, la Hunedoara, ca a fost preocupat, alaturi de alti 11 ambasadori, de modificarile aduse legilor justitiei in tara noastra, in conditiile in care acestea ar fi putut avea efecte in ceea ce priveste lupta impotriva…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) in Romania, Hans Klemm, a declarat joi, intr-o conferinta de presa gazduita de Casa "Elie Wiesel", ca este foarte important ca cele doua state sa continue...

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, a primit, vineri, din partea Custodelui Coroanei Romane, Margareta, decoratia regala "Nihil Sine Deo", in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Elisabeta. Decoratia i-a fost inmanata de catre principele Radu, care a subliniat, in discursul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat ca a discutat miercuri cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre "multe lucruri", accentul fiind pus pe relatia economica SUA - Romania, scrie Agerpres."Am discutat multe lucruri, dar, dupa cum a…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat luni, la Baza Aeriana de la Câmpia Turzii, la sosirea celor doua avioane F-22 Raptor, cele mai noi avioane de lupta americane, ca România este singura tara din aceasta zona a NATO care a gazduit aceste aparate…

- Doua avioane F-22 Raptor au sosit luni, in premiera, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, impreuna cu un avion cisterna KC-135 Stratotanker si circa 15 membri ai echipajelor, pentru a lua parte la un exercitiu comun de pregatire romano-american. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti,…

