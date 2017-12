Stiri pe aceeasi tema

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca in luna ianuarie va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal.

- ”Sunt absolut convins ca in 2018 vor aparea lucruri extreme de grave care se refera la judecatori. Cred ca exista documente care vor duce la revizuirea intre 300 și 800 de dosare. Vom vorbi despre dosare ale unor oameni politici, oameni de afaceri, oameni fara implicare politica care au nimerit…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. "Trebuie sa fim constienti…

- „In continuarea bunei colaborari instituționale existente, Consiliul de Administrație al BNR iși exprima dorința de a avea o intalnire cu premierul Mihai Tudose, pentru discutarea evoluțiilor economice și financiare actuale”, se arata intr-un comunicat transmis marți de BNR. Mandatul bancii centrale…

- Indicele ROBOR a urcat la 2,20%, un nou record al ultimilor trei ani, potrivit datelor oficiale publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) , dupa ce ieri batuse un alt maxim al perioadei, de 2,19%. Creșterea duce la majoarea ratelor pe care trebuie sa le plateasca romanii cu credite in lei.…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose a spus, joi seara, ca BNR putea sa intervina pentru a opri cresterea euro, dar nu a facut-o, fiind astfel vinovata de deprecierea leului, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, i-a raspuns, trecand in revista ce poate si ce nu poate sa faca Banca Nationala.…

- Cursul valutar euro/leu pentru 24 noiembrie a fost stabilit de BNR la 4,6536 lei/euro, iar dolarul are o referinta de 3,9215 lei. Lira sterlina a fost cotata la 5,2229 lei, in timp ce francul elvetian costa 3,9971 lei. Citeste si Mihai Tudose acuza BNR ca nu a intervenit pentru a opri…

- Banca Nationala a României (BNR) îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvânt al Bancii Nationale a României,…

- ”Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o. In aprilie, BNR, in ințelepciunea ei, le-a spus bancilor din Romania ca sunt bune,…

- BNR: Foarte mulți oameni au adunat numai saracie, in timp ce grupuri restranse au acumulat avuții Topul societații cuprinde grupuri restranse de cetațeni care au acumulat avuții foarte importante, la polul celalalt foarte mulți oameni au adunat numai saracia și lipsa de speranța, reiese dintr-o…

- Ion Tiriac a declarat ca nu a primit niciun raspuns la petiția trimisa catre Guvernul Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv. "Nu am noutați despre Arenele BNR. Au trecut cele 30 de zile de cand noi am semnat acea petiție, dar nu am primit niciun raspuns de la niciun…

- Premierul a fost intrebat despre cresterea indicelui ROBOR, cursul leu-euro si cresterile de preturi. Inainte ca Tudose sa raspunda, Liviu Dragnea i-a soptit: „Fii si tu mai calm, ca...”. „La preluarea mandatului, s-a spus ca la sfarsitul lui august nu o sa mai avem bani de salarii. Apoi, toata lumea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a sarit astazi la 2,18%, cu 0,9 puncte procentuale peste nivelul de joi, marcand un nou maxim al ultimilor trei ani. Joi, Robor la 3 luni era 2,09%. In acelasi timp,…

- Mihai Tudose este o insula de liniste intr-un ocean cuprins de furtuna. Desi se infurie din cand in cand, starea lui constanta este calmul. De curand, iata, a aflat ca PIB-ul actual a crescut cu 71 de miliarde de euro fata de 2008. Adica fata de anul de varf al guvernului Tariceanu, an premergator crizei…

- Prețurile au crescut in octombrie 2017 cu 2.6% fața de anul trecut, potrivit unui raport publicat vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, preturile de consum in luna octombrie 2017 comparativ cu luna octombrie 2016 au crescut cu 2,6%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2016 ‐ octombrie 2017) fata de precedentele 12 …

- Romania se confrunta cu un deficit in creștere de personal cu pregatire inalta, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, adaugand ca populația inactiva insumeaza aproape patru milioane de persoane, care deși au varsta necesara nu muncesc, nu cauta un loc de munca…

- Comentariile privind o eventuala criza economica in Romania sunt exagerari, avertizeaza guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, el sfatuind „sa nu ne jucam cu cuvintele”.

- Recuperarea decalajelor pe care Romania le are fata de alte state din Uniunea Europeana (UE) nu este ajutata prin stimularea consumului intr-o perioada in care acesta creste fara politici macroeconomice de sustinere, in contextul in care strategiile sustenabile, necesare pentru o dezvoltare durabila,…

- Romania are nevoie de aproape doua decenii pentru ca Produsul Intern Brut (PIB) sa se apropie de media statelor din Uniunea Europeana (UE), a declarat comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, in cadrul conferintei cu tema “10 ani de la aderarea Romaniei la…

- Angajatii de la ghiseele bancilor, in 90% din cazurile in care nu au o explicatie, spun ca normele Bancii Nationale nu ii lasa sa faca anumite lucruri, desi nu este adevarat, astfel ca bancile din Romania trebuie sa isi asume, din ce in ce mai mult, specializarea continua a angajatilor, a declarat,…

- Preferinta romanilor pentru depozitele in lei scade in favoarea celor in valuta. Pentru prima data in ultimii doi ani, depozietele in valuta ale populatiei cresc, in ritm anual, mai repede decat cele in lei. Care este explicatia, in conditiile in care ROBOR creste, ceea ce ar trebui sa se intample…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut pana la nivelul de 1,82%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, dupa ce a scazut de doua ori saptamana trecuta, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- „Astazi traim un moment de bucurie. Va spun ca sunt mandru, fiindca acest mare eveniment al Romaniei, al Craiovei, al Fordului reprezinta si o declaratie a uneia dintre cele mai mari companii ca Romania este un mediu bun, un loc unde poti construi, poti dezvolta", a spus premierul. „Putem…

- Maine, vom semna un contract important cu o firma americana, care va produce armament in Romania, in colaborare cu o firma romaneasca, tot ca un angajament pe termen lung despre prezenta Romaniei in NATO si ceea ce va insemna si speram ca va insemna, in continuare, in aceasta zona a Europei, pe flancul…

- „Anunțul dumneavoastra de a cheltui 2% din PIB pentru Aparare in 2017, anul acesta, este o decizie pe care o primim cu brațele deschise pentru ca va intari atat apararea Romaniei, cat și pe cea a NATO. Romania conduce prin exemplu, deoarece s-a alaturat grupului de țari care au alocat 2% din PIB pentru…

- Din nou alerta dupa informatiile aparute in legatura cu indicele ROBOR. Mai exact, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut luni pana la nivelul de 1,79%, dupa ce a scazut de doua ori saptamana trecuta, potrivit datelor publicate…

- Indicele ROBOR la 6 luni a ajuns, luni, la 1,87% pe an, de la 1,89% marti. Colectarea mai buna a impozitelor a dus la scaderea lichiditatilor din sistemul bancar, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, raspunzand la o intrebare cu privire la evolutia…

- Triplarea indicelui ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanești se imprumuta intre ele, in mai putin de o saptamana, a provocat ieri doua premiere in piata bancara din Romania: participarea unui ministru de Finante la o sedinta a conducerii BNR si faptul ca Mugur Isarescu a recunoscut ca…

- mugur isarescu bnr Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a avut o prima reacție dupa ce premierul Mihai Tudose a spus ca cei din banca centrala „au fost plecați acasa” in contexetul creșterii indicatorului ROBOR, care influențeaza cuantumul ratelor la banci platite de catre toți romanii. „Acasa am fost, nu…

- Mugur Isarescu, guvernatorul BNR Colectarea mai buna a impozitelor a dus la scaderea lichiditaților din sistemul bancar, a declarat marți guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, raspunzand la o intrebare cu privire la evoluția ROBOR. „Sunt factori autonomi de evoluție ai lichiditații…

- Intr-o declaratie politica sustinuta marti, 3 octombrie, in plenul Camerei Deputatilor, parlamentarul iesean Dumitru Oprea arata ca reprezentantii guvernarii PSD-ALDE au fost atinsi de o boala cu care se confrunta la scara larga Romania anului 2017: analfabetismul economic si financiar. Prof. univ.…

- Romania s-a confruntat in ultima perioada cu presiuni pe curs, iar acesta ”s-a zbatut” la 4,59 lei pentru un euro, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Acesta a mai avertizat și ca 17-20 de miliarde de lei ”sunt pe mainile nerezidenților”, adica ai investitorilor…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a hotarat menținerea dobanzii cheie, menținerea rezervelor minime obligatorii la nivelurile actuale, a declarat marți, intr-o conferința de presa, guvernatorul Mugur Isarescu.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a atins nivelul de 1,8%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, susține ca creșterea indicelui ROBOR este un subiect important, motiv pentru care ar fi necesara o discuție cu conducerea Bancii Naționale și eventual cu cele ale bancilor din Romania pe aceasta tema. "Trebuie sa aiba loc o discuție.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, la Alexandria, ca Guvernul trebuie sa aiba o discutie cu reprezentantii BNR pe tema cresterii ROBOR, la care sa participe si reprezentantii celorlalte banci, el afirmand ca este nevoie de o relatia corecta cu sistemul bancar. ”Dupa parerea…

- Indicatorul ROBOR la 3 luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la cele mai multe credite in lei, a urcat luni pana la 1,71% pe an, de la 1,58%, cat a fost vineri. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcție de care sunt calculate dobânzile variabile la creditele…

- Economistul Florin Citu, senator PNL, avertizeaza ca "gasca de analfabeti economic din PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Mihai Tudose", a lansat un atac la adresa Bancii Nationale in incercarea de a se "spala pe maini de dezastrul economic in care impinge Romania" si de a pune mana pe Banca Nationala,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose și mai mulți apropiați din partid, i-au pus gand rau guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, susține pe Facebook senatorul PNL, Florin Cițu. El precizeaza ca planul social-democraților este de a subordona Banca Naționala intereselor formațiunii, prin inregimentarea…