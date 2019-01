Stiri pe aceeasi tema

- Sigur, poate nu ai nici piscina! Dar la Bruxelles nu prea mai conteaza! Ministrul Agriculturii, Petre Daea: ”Cormoranii in Romania fac baie in piscine. Atat de mulți. Nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atat. Pun in pericol un sector alternativ și un sector complementar, alternativ pentru momentele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, este vehiculat in PSD pe lista potențialilor candidați la alegerile europarlamentare, au spus surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, Petre Daea ar putea fi introdus in cursa doar pentru a oferi „greutate” listei PSD la europarlamentare,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere implicarea politicienilor romani in rezolvarea problemelor din transporturi. "Protestele din aceste zile, de la Bruxelles, nu...

- Procedurile privind Practicile Comerciale Neloiale, Regulamentul privind Bauturile Spirtoase dar si dosarul cu Planurile Strategice in cadrul pachetului legislativ Politica Agricola Comuna - post 2020 au fost analizate miercuri de ministrul Agriculturii, Petre Daea, cu expertii grupurilor de lucru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va prelua sarcinile fostului secretar de stat Alexandru Potor, care a fost eliberat din functie incepand cu data de 14 decembrie 2018, acesta fiind responsabil de relatia cu Bruxelles-ul in contextul preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene."Ministrul…

- Romania realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Productia de cereale de…

- Romania ar urma sa recolteze anul acesta intre 14,5 și 15 milioane de tone de porumb, spre deosebire de Franța care va recolta doar 11,8 milioane de tone. Asta inseamna ca țara noastra va prelua coroana de cel mai mare producator de porumb din Europa, conform unei estimari a Asociației generale a producatorilor…