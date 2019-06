Stiri pe aceeasi tema

- Grupul chinez de comert electronic Alibaba a anuntat luni ca va plati 250 de milioane de dolari pentru inchiderea unui proces in Statele Unite in care este acuzat ca a ascuns un avertisment primit din partea autoritatilor de reglementare chineze legat de capacitatea sa de a combate contrafacerile,…

- Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite a primit o serie de indicii privind o alerta de securitate cu cateva minute inaintea atacului armat de la o sinagoga din California, in urma caruia o persoana a murit și alte trei au fost ranite, relateaza Mediafax, citand Associated Press și Reuters.

- Nipsey Hussle, in varsta de 33 de ani, pe numele real Ermias Asghedom, a fost impuscat de mai multe ori, duminica dupa-amiaza, in fata magazinului sau, Marathon Clothing, din sudul Los Angeles. Alte doua persoane au fost ranite in urma impuscaturilor, a precizat politia. O persoana a sunat…

- Președintele hondurian, Juan Orlando Hernandez, a numit duminica Ierusalimul drept capitala a Israelului, spunând ca țara sa din America Centrala va deschide un birou comercial acolo, dar nu a anunțat ca ar muta ambasada din Tel Aviv, relateaza Reuters.Hernandez a semnalat în ultimele…

- Agenti secreti venezueleni l-au retinut pe Roberto Marrero, seful de cabinet al liderului opozitiei de la Caracas, Juan Guaido (foto), au anuntat joi doi parlamentari din Venezuela. Guaido a confirmat informatia, iar SUA cer eliberarea imediata a lui Marrero. "Astazi, Roberto Marrero a fost…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe seful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Alba, in zilele de 25 si 26 martie, a comunicat miercuri presedintia SUA, reafirmand relatiile apropiate dintre cei doi lideri, noteaza Reuters si dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor…

- Intitulat „S&M²”, evenimentul va fi si primul de pe arena Chase Centre din San Francisco, care va fi si gazda meciurilor echipei de baschet Golden State Warriors. Anuntul a fost facut luni de James Hetfield si Lars Ulrich, impreuna cu directorul muzical al orchestrei, Michael Tilson Thomas,…

- Inundatiile din ultima perioada din statul Nebraska, Statele Unite, au afectat multe cladiri si au fortat evacuarea unei aeronave importante pentru strategia de raspuns a SUA la un atac nuclear de la o baza militara a Aviatiei americane. Expertii au subliniat ca schimbarile climatice pun in pericol…