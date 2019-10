Trump spune ca procedura de destituire care il ameninta este o "lovitura de stat" Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate.



"Ajung la concluzia ca ceea ce este pe cale sa se intample nu este o procedura de destituire, este o LOVITURA DE STAT care urmareste sa puna mana pe puterea poporului, pe votul sau, pe libertatile sale, pe al doilea amendament (al Constitutiei), pe religia sa, pe armata sa, pe zidul sau de la frontiera si pe drepturile ce i-au fost date de Dumnezeu in calitate de cetatean… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

