Presedintele Donald Trump a dispus miercuri o inasprire substantiala a sanctiunilor impotriva Iranului, dupa atacul cu drone efectuat sambata asupra unor instalatii petroliere in Arabia Saudita, pentru care Washingtonul acuza Teheranul, desi Iranul a negat orice implicare, transmite AFP.



''Tocmai i-am ordonat secretarului Trezoreriei sa inaspreasca substantial sanctiunile impotriva statului iranian'', a anuntat presedintele SUA pe Twitter, fara alte detalii.

