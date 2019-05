Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici, au depistat patru cetateni din Bangladesh, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, in jurul orei 02.00, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița (Caraș Severin) au depistat doi cetateni din Albania care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Un alt cetațean albanez a fost depistat de oamenii legii din cadrul Sectorului Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu, impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Arad, au depistat sase cetateni irakieni si un sirian, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu sprijinul unui cetatean roman. In data de 21.04.2019, in jurul orei 01.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat un cetațean din Kosovo care a incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, aproape de locul numit Triplex Confinium, unde se intalnesc granițele Romaniei, Serbiei și Ungariei.…

- Doi albanezi care incercau sa intre ilegal in Romania, dinspre Serbia, au fost prinși pe la „frontiera verde”, in Timiș. Migranții au fost depistați ieri, in jurul orei 12.00, de oamenii legii din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Moravița, in apropierea localitații Gaiu Mic. Albanezii se aflau…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat si reținut șase cetațeni din Bangladesh, care au intrat ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza urmeaza sa fie preluate de autoritațile ucrainene, in baza acordului de readmisie, in vederea dispunerii…

- Politistii de frontiera au depistat un marocan si o tanara, cetatean roman, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, prin intermediul unui comunicat, potrivit agerpres.ro.Citește și: Traian…

