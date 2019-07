Stiri pe aceeasi tema

- Nissan Motors a anuntat ca profitul din primul trimestru a scazut cu aproximativ 90%. Criza se accentueaza pentru cel de-al doilea mare producator de automobile din Japonia. Caștigurile, care urmeaza sa fie anunțate oficial joi, marcheaza una dintre cele mai slabe performanțe trimestriale…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri un Memorandum de Ințelegere intre Ministerul Energiei, compania Transgaz și Consiliul Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze privind extinderea Coridorului Sudic de gaze in Balcani și Europa Centrala.Memorandumul este incheiat intre Ministerul Energiei,…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA a comunicat ca efectueaza plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018, incepand cu data de 16 iulie 2019 pentru actionarii inregistrati la data de 25 iunie 2019.Dividendul brut aferent este de 21,66 lei per actiune, iar impozitul…

- SNTGN Transgaz SA si Black Sea Oil & Gas au semnat Memorandumul de Intelegere pentru utilizarea si dezvoltarea retelei de transport gaze naturale pentru Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia (Proiectul MGD), conform unui comunicat de presa al companiei. "In data de 6 mai 2019, la sediul Reprezentantei…

- Volumul exportului de țiței din Azerbaidjan in Turcia a constituit 207.085 de tone in ianuarie-februarie 2019. Potrivit raportului Turciei de reglementare a pieței energiei (EMRA), Azerbaidjanul a exportat in Turcia in februarie 129,085 tone de petrol. Ponderea Azerbaidjanului in volumul total de…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale (SNTGN)Transgaz SA a obtinut dreptul de incepere a lucrarilor la conducta care va prelua gazele din Marea Neagra si le va conecta la Sistemul National de Transport Gaze, dar si la BRUA, dupa ce Ministerul Energiei a emis o decizie exhaustiva pentru acest…