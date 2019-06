Stiri pe aceeasi tema

- „Azi am depus un Denunț la Parchetul General impotriva fostului președinte Traian Basescu. Avand in vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul ca a deținut calitatea de colaborator al Securitații, nu avea dreptul de a candida și de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei - functie…

- Un fost vicepresedinte PMP, Radu Cristescu, exclus anul trecut din partid, a depus marti, la Parchetul General un denunt impotriva lui Traian Basescu, ca urmare a informatiilor privind colaborarea acestuia cu Securitatea, acuzindu-l pefostul presedinte de fals si uz de

- Fostul vicepreședinte al PMP Radu Cristescu a anunțat marți ca a depus un denunț la Parchetul General la adresa lui Traian Basescu, motivul fiind faptul ca ar fi avut „calitatea de colaborator al Securitații”, conform Mediafax.Citește și: Șeful OPC Timiș intra la RUPERE dupa ce DNA a descins…

- ''Azi am depus un Denunț la Parchetul General impotriva fostului președinte Traian Basescu. Avand in vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul ca a deținut calitatea de colaborator al Securitații, nu avea dreptul de a candida si de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei –…

- Presedintele PNL Diaspora, Viorel Badea, a depus, vineri, la Parchetul General, un denunt penal impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, acuzandu-l de impiedicarea cu premeditare a votului cetatenilor romani din strainatate la alegerile din 26 mai, a anuntat purtatorul de cuvant al PNL,…

- Ion Cristoiu afirma ca in cazul descoperirii dosarului lui Traian Basescu de colaborator al Securitații, ca poliție politica, este vorba despre o lucratura a serviciilor, care ar trebui rapid anchetata, pentru ca este posibil ca dosarul sa fi fost ascuns pentru fi folosit in batalia electorala.Ion…

- Fostul șef DIICOT, Daniel Horodniceanu, și-a depus astazi la sediul Ministerul Justiției candidatura pentru funcția de procuror general la PICCJ. Pana acum, s-au inscris actualul procuror general Augustin Lazar și procurorul DIICOT Marian Drilea.Funcția de procuror general al Parchetului de…