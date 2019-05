Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta e in plina desfașurare dupa accidentul aviatic de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. 41 de oameni au murit intr-o aeronava "lovita de fulger", potrivit primelor indicii. 37 au supraviețuit.

- Pilotul avionului Aeroflot care a luat foc duminica seara pe Aeroportul Seremetievo de la Moscova, in care au murit 41 de de oameni, a dat luni vina pe conditiile meteorologice dificile - trasnetul -, rezervoare de carburant pline si o aterizare violenta in aceasta tragedie, relateaza AFP. Circumstantele…

- La câteva ore de la tragedia de pe aeroportul Seremetievo din Moscova, soldata cu 41 de morti, au aparut imagini din interiorul avionului. Un pasager a filmat accidentul. Atentie, urmeaza scene care va pot afecta emotional.

- In imagini pot fi vazuti pasageri cum incearca sa foloseasca iesirile de urgenta pentru a scapa. Doi copii si o persoana din echipajul aeronavei se afla printre decedati, conform presei din Rusia. Un martor a declarat ca ar fi „un miracol" ca cineva sa fi scapat din avion, in aeronava operata de Aeroflot…

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgența la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei. Un bilant actualizat alcatastrofeiu indica 41 de morti si cinci raniti dusi la spital.

- In total, 37 de persoane au supravietuit din totalul celor 78 de pasageri si membri ai echipajului unui avion al companiei ruse Aeroflot care a luat foc in zbor duminica la scurt timp dupa decolarea de pe Aeroportul Seremetievo din Moscova, aeronava fiind nevoita sa aterizeze de urgenta, cuprinsa…

