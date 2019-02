Stiri pe aceeasi tema

- Planul de reorganizare a RADET si un addendum prin care acesta este actualizat cu solutia agreata de principiu, potrivit careia activitatea RADET va fi transferata catre Compania Municipala Energetica S.A, au fost aprobate in Adunarea Generala a Creditorilor, anunta Primaria Capitalei.

- Planul de reorganizare a RADET, depus la grefa Tribunalului Bucuresti, precum si addendumul prin care acesta este actualizat cu solutia potrivit careia activitatea Regiei va fi transferata catre Compania Municipala Energetica SA au fost aprobate vineri în cadrul Adunarii

- Planul de reorganizare a RADET, precum și addendum-ul prin care acesta este actualizat cu soluția transferului activitații RADET catre Compania Municipala Energetica S.A. in locul fuziunii cu ELCEN au fost aprobate in cadrul Adunarii Generale a creditorilor RADET, anunța Primaria Capitalei."Planul…

- Trebuie subliniat insa un lucru. S-a ajuns aici și pentru ca PNL a avut atitudinea fireasca și corecta. Dupa ce Compania Municipala Energetica a fost declarata ilegala de catre Curtea de Apel, PNL a respins propunerea administrației PSD-Firea de a incalca hotararea Instanței și a de a vota, din nou,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca va initia un proiect de hotarare privind confirmarea infiintarii si delegarea serviciului public de termoficare catre Compania Municipala Energetica.

- "Am decis sa dau in judecata RADET pentru ca refuza sa comunice informatii publice, din dorinta de a ascunde situatia dezastruoasa in care se afla regia, in urma lipsei de implicare si nepriceperii actualei administratii locale. Am solicitat RADET, in baza Legii privind liberul acces la informatiile…

- Gabriela Firea reacționeaza pentru prima data in scandalul declanșat ca urmare a numeroaselor avarii de la RADET. Primarul a lansat acuzații dure la adresa Opoziției pe marginea acestui subiect.

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat un proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru "identificarea și achiziționarea de imobile in vederea relocarii de unitați spitalicești din cadrul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București".…