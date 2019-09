Tot în jos! Naționala de fotbal a României, locul 31 în clasamentul FIFA Nationala Romaniei a coborat trei locuri fata de acum doua luni si se afla pe pozitia a 31-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. Romania a pierdut acasa cu Spania (1-2) si a invins Malta (1-0) in cele doua meciuri disputate luna aceasta in preliminariile Euro 2020. Tricolorii au inceput anul pe locul 25 (februarie), apoi au stationat (aprilie), in iunie au coborat doua locuri, pe 27, in iulie au mai pierdut o pozitie (28), iar acum au ajuns pe 31. Romania a inceput anul 2018 pe locul 40. Belgia se mentine pe primul loc in ierarhia FIFA, urmata de campioana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

