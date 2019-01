Stiri pe aceeasi tema

- O tornada care s-a produs joi in orasul Antalya din sudul Turciei a condus la decesul unui copil in varsta de 13 ani si la ranirea a cel putin zece persoane. De asemenea, o femeie este data disparuta, informeaza agentia Xinhua care citeaza cotidianul local Sabah, potrivit Agerpres. Numeroase…

- Cel puțin o persoana a murit și alte 16 au fost ranite dupa ce o mașina incarcata cu exploziv a fost detonata vineri in orașul al-Qaim, situat la granița dintre Irak și Siria, conform unui comunicat emis de armata din Irak, citat de Reuters, potrivit Mediafax.O sursa medicala din cadrul spitalului…

- O persoana si-a pierdut viata si alte 44 au fost ranite duminica dimineata intr-un accident de autocar produs in apropiere de Zurich, in Elvetia, informeaza dpa. Autocarul, care facea legatura int...

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. O persoana ar fi murit si alte sase au fost ranite, potrivit rapoartelor preliminare, scriu Reuters si BBC.

- Cel putin un student a murit, iar altii au fost raniti dupa ce un individ a comis un atac la un institut politehnic din provincia chineza Yunnan, anunta autoritatile din China, citate de site-ul agentiei Reuters.Un individ in varsta de 20 de ani a comis atacul la Institutul Politehnic din…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sase au fost ranite usor marti dupa ce un tren de navetisti a deraiat in localitatea Vacarisses, in apropiere de Barcelona, in urma alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale cazute in ultimele zile, relateaza cotidianul La Vanguardia.

- Alerta pe strazile din Melbourne! Un barbat a injunghiat mai multe persoane in orașul Melbourne, Australia, in apropierea unui centru comercial. Cel putin o persoana a murit si mai multe au fost ranite....